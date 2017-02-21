Блогер Максим Филиппович: Горжусь гомельчанами 21.02.2017, 7:45

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Фото: svaboda.org

Гомельский Марш рассерженных белорусов стал самым массовым среди акций областных центров.

На центральную площадь вышли тысячи человек. Требование отменить декрет №3 переросло в общее недовольство из-за ситуации в стране и стало возможностью высказаться против. Для многих участников Марша — это акт отчаяния, потому что нет работы и средств к существованию. Марши рассерженных белорусов прошли во всех областных центрах.

Один из организаторов гомельского Марша блогер Максим Филиппович поделился с «Белсатом» впечатлениям от акции 19 февраля:

- Меня порадовало, что было много людей пенсионного возраста. Раньше люди старались не ходить на такие мероприятия, но теперь их было очень много. Они высказывали все, что хотели. Говорили, что больше молчать не будут, что если раньше были «за», сейчас у нас открылись глаза.

Люди больше не хотят жить в бесправии и нищете, и терпеть обвинения, что во всем виноваты они.

Люди вышли из кухни и готовы говорить. Надо объединять и стимулировать людей, чтобы они не боялись говорить правду.