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В Слуцке под воду ушли бульдозер и погрузчик

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  • 22.02.2017, 14:33
Фото: Виктория Капская/kurjer.info

Причина погружения дорожной техники – паводок.

Спустя несколько месяцев после трагического погружения и героического освобождения экскаватора в Колодищах дорожная техника снова пошла под воду. На этот раз в Слуцке, где в «ловушке» оказалось сразу две единицы техники.

Произошла внештатная ситуация вчера вечером. Техника была задействована при строительстве автодороги Р23 Минск — Микашевичи и принадлежит могилевской организации «Дорожно-строительное управление №14», пишет onliner.by.

Главный механик организации сказал, что не уполномочен отвечать на такие вопросы. Директора же застать не удалось: «Он сейчас как раз отъехал для решения этого вопроса», — рассказали в приемной.

Удалось вытянуть технику или нет — пока неизвестно. Как сообщили в диспетчерской РУП «Минскавтодор-центр», к ним владельцы техники за помощью не обращались. «Там работает много техники, вероятно, они будут справляться своими силами», — ответил диспетчер.


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