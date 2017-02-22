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В Петербурге скинхед убил белоруса за просьбу «не зиговать»

  • 22.02.2017, 15:32
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Убитый белорус Игорь И.

Инцидент произошел после субботнего концерта группы The Exploited.

В Санкт-Петербурге после субботнего концерта панк-группы The Exploited, состоявшегося в клубе «Космонавт», погиб 27-летний белорус.

Как стало известно журналистам, у дома 15 на Бронницкой улице завязалась драка, которая завершилась поножовщиной, в результате чего возвращавшийся с концерта 27-летний белорус Игорь получил ранение.

«Неизвестный с бритой головой в высоких сапогах нанес ножом удар в живот 27-летнему мужчине в матерчатой куртке и бейсболке», — комментируют ситуацию следователи.

Работники скорой помощи диагностировали у пострадавшего колото-резаную рану брюшной полости. Через полчаса реанимационных мероприятий потерпевший умер в машине скорой помощи.

По словам Екатерины, подруги погибшего, Игорь вместе с товарищем стоял после концерта недалеко от клуба, когда там появилась компания молодых людей, предположительно ультраправых взглядов.

— Игорь попросил их не «зиговать», после чего завязалась драка, и он получил ножом в живот, — рассказала журналистам девушка.

Очевидцы утверждают, что после этого преступник скрылся с места происшествия. К вечеру 20 февраля уже были известны приметы подозреваемого. Теперь его разыскивают правоохранители.

Следственный комитет Адмиралтейского района Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Убитый белорус Игорь И.

В «Космонавте» изданию fontanka.ru подтвердили инцидент, который случился неподалеку от клуба, но напрямую концерт и убийство связывать не стали.

Тело молодого человека перевезут на его родину, в Могилев, где состоятся похороны.

На странице Игоря «ВКонтакте» указано, что он учился в Минске в автомеханическом колледже.


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