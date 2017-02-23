Белорусскоязычный сержант ЦАХАЛа: В армии не могут служить дураки 2 23.02.2017, 19:58

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Армия не должна строиться на чужих традициях, уверен белорусскоязычный сержант ЦАХАЛа Борис Давид Балте.

23 февраля 1918 года первые большевистские отряды выступили против немцев под Псковом, а уже через несколько дней Ленин подписал Брестский мир, деля Беларусь с Германией. Позже 23 февраля отмечалось как День Советской Армии. К нашей стране эта дата не имеет никакого отношения, но официально она отмечается как «День защитника Отечества».

Армия не должна строиться на чужих традициях, считает белорусскоязычный сержант ЦАХАЛа Борис Давид Балте. Сам он родился в Беларуси, но потом переехал в Израиль, где стал солдатом и участвовал в военной операции в Газе. Как выглядит израильская армия, и какие советы можно дать белорусским солдатам, сержант рассказал «Радыё Рацыя».

- Армия обороны Израиля образовалась через 10 дней после официального создания государства Израиль. Это народная армия. Люди знают, за что бороться. В армии служат все - от сына премьер-министра до дочери самой бедной женщины в государстве. Тот лозунг, который был в советские времена, что народ и армия - едины, в Израиле это не лозунг, а правда. Парни служат три года, девушки - два. Но сейчас идет процесс, чтобы уменьшить срок службы.

- В Беларуси срок службы составляет максимально полтора года, и все это время, кроме каких-то коротких отпусков, солдаты находятся на территории воинских частей. А как это выглядит в Израиле? Неужели люди в течение трех лет должны жить в казармах?

- Безусловно нет. Например, если есть курс молодого бойца, уже через три дня солдат на двое суток возвращается домой, для психологической адаптации. Если вы бываете в Израиле, то вечером в четверг и утром в пятницу вы можете на автобусных остановках видеть много солдат, так как они отправляются все домой.

- А как в Израиле, служить в армии - это честь? Встает ли вопрос, чтобы «откосить» от армии?

- Наоборот, те кто косят - это люди, которые выходят из общества. Есть такие, которые не хотят служить в армии, но их меньше статистической погрешности.

- А как в ЦАХАЛе складываются отношения между офицерами и подчиненными?

- Такого явления как «дедовщина», о которой говорят те, кто служил в советской армии, даже то, что мы наблюдаем в фильмах про американскую армию, в израильской армии такого нет и, понятно, что быть не может. Во-первых, права рядового солдата иногда защищают лучше, чем права обычного гражданина. Офицер - это не просто командир, а человек, который несет ответственность. Они понимают, что если на солдата давить, то он будет плохо служить. Это не нужно ни государству, ни для обороны государства. В армии не могут служить дураки. Они должны защищать государство, постоянно должны быть наготове. Например, в той же Швейцарии войн уже не было много веков, но там также общий призыв, там все «под ружьем».

- Вы родились в Беларуси, потом переехали в Израиль, где стали солдатам. Какие бы Вы могли дать советы для белорусской армии, как ее реформировать, как ее сделать национальной, способной для защиты независимости?

- Первое - это права человека. Второе - сделать единства армии и народа. Третье - это история. Четвертое - это финансирование, ведь Израиль имеет огромный бюджет для защиты со всех министерств. Нужно сделать, чтобы государство меняло облик армии, чтобы ее не нужно было бояться, чтобы люди, которые туда идут, этим гордились. Таким образом, будет настоящая армия, которая реально сможет защитить независимость.

В белорусской армии, если эти реформы пройдут, есть большая традиция - от времен Полоцкого княжества вплоть до времен Слуцких повстанцев и белорусских партизан во время Второй мировой войны. Эта традиция есть, ее не надо выдумывать, и не надо ставить памятники другим генералиссимусам и маршалам, потому что в Беларуси есть много своих личностей. Есть своя история, которая сейчас, к сожалению, забыта, и которую возрождают только инициативные люди. Это должно делать государство.

У Беларуси много своих больших сражений, больших войн. И это, безусловно, может стать примером для солдата и офицера белоруса. В Беларуси есть места сражений повстанцев Костюшко, Плятер, Калиновского с российскими войсками. В Беларуси есть Слуцк, где также происходило белорусское восстание, есть место белорусской партизанки во время Второй мировой войны. В Красную Армию также шли служить люди из народа. И память об этом должна быть. Память - это одна из величайших частей построения армии.