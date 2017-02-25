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Брестские пограничники задержали лошадей в микроавтобусе

  • 25.02.2017, 14:36

Вечером 20 февраля брестские пограничники получили от украинских коллег информацию о возможной переправе лошадей через границу.

Когда тревожная группа прибыла к месту предполагаемой переправы, то обнаружила следы животных, ведущие из Украины в Беларусь, передает «Вечерний Брест».

А позже пограничники совместно с сотрудниками ОБЭП и ГАИ Кобринского РОВД в лесном массиве рядом с д. Ольховка остановили микроавтобус, в котором в качестве пассажиров ехали… пять лошадей. Водитель, гражданин Беларуси, утверждает, что животные принадлежат ему. А вот объяснить – куда и зачем он их везет – не смог.

В отношении хозяина лошадей начат административный процесс по двум статьям КоАП Беларуси - незаконная предпринимательская деятельность и нарушение ветеринарных правил. Максимальные санкции по этим статьям предусматривают штраф в размере до 50 базовых величин.


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