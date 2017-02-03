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В барановичской больнице отказались выписывать справку по-белорусски

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  • 3.02.2017, 15:55
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Фото: vmnews.ru

В поликлинике заявили, что такого права медики не имеют.

Житель Барановичей Виктор Мезяк обратился в городскую центральную поликлинику с просьбой выдать медицинскую справку по-белорусски.

Начальник управления здравоохранения Брестского облисполкома Виктор Михаловский ответил ему, что министерским постановлением утверждена форма справки. Перевести ее на белорусский язык поликлиника не может, так как это «изменение формы документа». А такого права медики, мол, не имеют, пишет nn.by.


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