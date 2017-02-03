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Активист разоблачил аферу с участием «Динамо»

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  • 3.02.2017, 21:53
фото: belsat.eu Денис Турченяк

В центре внимания оказался скандал, возникший после строительства нового магазина «Рублевский» в Бресте.

Координатор Движения «За Свободу» в Бресте Денис Турченяк и блогер, автор проекта «Народный репортер» Сергей Петрухин подготовили специальное расследование под названием «Динамовская афера», передает «Белсат».

В центре внимания авторов — скандал, возникший после строительства нового магазина «Рублевский» на перекрестке улиц Волгоградской и Луцкой в Бресте.

Дело в том, что участок, на котором стоит «Рублевский» Александр Лукашенко предоставил в качестве поддержки одному из предприятий, которые принадлежат УП «Динамо-Центр».

«Участок достался спортсменам без участия в аукционе, то есть бесплатно, они были освобождены от оплаты аренды за эту землю», — говорится в репортаже.

«В своей докладной записке, глава администрации президента Кобяков докладывал Лукашенко со ссылкой на письмо физкультурного общества «Динамо», о том, что «Динамо» предполагало получить прибыль с каждого объекта примерно по 100 тысяч долларов», — отметил Денис Турченяк.

По cловам членов Совета Движения, Кобяков «не стал называть реальную цену, за которую государство само могло продать участок, или права на его аренду, а из вырученных денег выделить спортсменам 100 тысяч долларов, на которые они рассчитывали».

Денис Турченяк отметил, что в случае с магазином «Рублевский» «динамовцы» использовали земельный участок в интересах третьего лица.

«Смысл передачи участка для поддержки спорта полностью потерян», — подчеркнул Турченяк.

«Динамо-центр» навсегда лишился прав на этот земельный участок, отметил Сергей Петрухин и спросил: Почему городские власти при этом не провели аукцион?


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