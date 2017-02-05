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На встрече с земляками епископ Буткевич надел вышиванку

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  • 5.02.2017, 13:37
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Глава Католического костела Витебской области открыл художественную выставку в Браславе.

В Браславе в музее традиционной культуры 4 февраля открылась выставка живописных работ из коллекции настоятеля католического прихода Святой Троицы в Друе кс. Сергея Суриновича.

Все работы — результат второго Друйского художественного пленера «Пачаткі», прошедшего в прошлом году, пишет krynica.info.

Выставку, включившую 38 работ, открыл епископ Витебский Олег Буткевич – браславчанин по рождению. Он приехал в родной город специально, чтобы посмотреть выставку и пообщаться с сотрудниками музея и многочисленными зрителями.

«Не самое важное – насколько востребованы произведения новых, молодых художников сегодня, насколько полны зрителями залы. Это работа и для потомков, для которых художники воссоздают образки окружающего мира, сохраняя традиции национального искусства», – подчеркнул епископ Витебский, который весьма интересуется живописью и сам имеет небольшую коллекцию работ, вдохновленных пейзажами Браславщины.

Браславчане знакомились с полотнами под звуки скрипки – руководитель друйского струнного оркестра Валентина Казакевич подготовила специальную программу для сопровождения выставки.

После торжественной церемонии музейщики пригласили епископа на чаепитие и подарили ему вышитую рубашку-вышиванку, созданную народным мастером Марией Дворской, и тканый пояс. работы Натальи Парахневич, обе мастерицы — сотрудницы музея. Особую радость хозяев музея вызвало согласие епископа Буткевича примерить подарок прямо при них.


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