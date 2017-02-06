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Видеохит: астронавт бросил мяч на рекордно длинное расстояние

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  • 6.02.2017, 11:12

Астронавт Тим Копра, работавший на борту Международной космической станции, швырнул мяч на впечатляющие 516 328 метров.

Жаль только, что такой невероятно длинный бросок вряд ли когда-нибудь попадёт в Книгу рекордов Гиннеса, ведь состояние невесомости является очень важной причиной, которую нельзя проигнорировать.

Тем не менее, астронавт Тим Копра, работавший на борту Международной космической станции, швырнул мяч на впечатляющие 516328 метров. Правда, учитывая, что сама станция движется со скоростью 28163 километра в час, и скорость летящего мячика составила примерно 8046 метров в секунду, мячик пролетел такое грандиозное расстояние не фактически, а относительно Земли, пишет 120.su.

Когда команда МКС вернулась домой в июне, НАСА обнародовало кадры с броском Тима, который он посвятил предстоящему началу Суперкубка по американскому футболу.


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