«Мы живем на своей земле и обязаны знать белорусский язык» 25 6.02.2017, 11:22

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В Гомеле создали Центр белорусского языка.

«Говорите на нормальном языке», «белорусских бланков нет», «я вас не понимаю» — такие ответы зачастую слышат в своей стране те, кто ежедневно говорит по-белорусски.

Иногда ситуация обостряется настолько, что белорусскоязычным требуется юридическая и психологическая помощь. Сейчас ее могут оказать в Центре белорусского языка. Площадка начала работу в Гомеле, сообщает «Белсат».

Житель Барановичей попросил в поликлинике выдать справку по-белорусски — ему отказали. Ректор Минского областного института развития образования похвасталась, что на университетском сайте можно читать белорусскую версию — а там — некачественный автоматический перевод.

Оба эти случая произошли в течение последних трех дней. Отстаивать права белорусскоязычных белорусов, хотя пока на уровне одного города — собираются в новосозданном Центре белорусского языка, в Гомеле.

«На горячую линию может позвонить любой гомельчанин, который столкнулся с какой-то проблемой с белорусским языком, или — первое, что пришло в голову — его оскорбили, не дали какой-то бланк или сказали «Говорите на нормальном языке», — говорит соорганизатор Центра белорусского языка Алеся Авласевич.

Центр оказывает и психологическую, и юридическую поддержку.

В том, что спрос на помощь будет, здесь не сомневаются. И посетители, и создатели центра могут бесконечно перечислять случаи, когда язык оскорбляют, не стесняясь.

«Мой внук пошел в школу, в первый класс, и когда было родительское собрание, одна из женщин заявила: «Я не хочу, чтобы мой сын изучал белорусский язык!» Вот где эхо откликнулось того насильственного референдума, который был сфальсифицирован!» — рассказывает соорганизатор Центра белорусского языка Евгений Яковенко.

Авторы новой инициативы надеются, что Кирова, 3 — это адрес площадки — также станет местом встреч тех, кто хочет усовершенствовать свой белорусский язык, посмотреть вместе кино, поиграть в настольные игры или обменяться книгами. Здесь уверены: белорусское сейчас в тренде — начиная от вышиванок и заканчивая рекламой мировых брендов.

«Мы живем на этой земле, мы обязаны знать язык, как поляки знают свой, как чехи знают свой — они же не говорят по-русски», — говорит посетительница центра.

Учреждение точно будет работать в течение ближайших трех месяцев. Дальнейшее его существование зависит от спроса и от пожертвований.