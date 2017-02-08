Исполкомы придумали новый побор с медработников 68 8.02.2017, 8:10

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Фото: minsknews.by

Медики должны финансировать деятельность Красного Креста в Беларуси.

Поручением облисполкомов докторов целый квартал заставляют отдавать 1% от зарплаты на нужды Красного Креста

В редакцию «Нашай Нівы» попало поручение одного из облисполкомов страны, адресованное учреждениям здравоохранения.

В нем говорится, что за средства данной области (но такие поручения выдаются повсюду, поэтому мы решили не раскрывать наши источники) Красный Крест в прошлом году охватил различными видами помощи около 2800 человек из числа малообеспеченных, инвалидов, больных и тд.

Исходя из этого, областное управление охраны здоровья «просит» организовать во всех профильных учреждениях сбор средств в размере 1% от зарплаты из всех 100% сотрудников на поддержку Красного Креста.

Известно, что о результатах сбора средств каждая больница или поликлиника должна дать отчет.

Оно-то правильно — толокой помогать слабым и незащищенным. Но почему из-под палки? Как следует из устава организации, Красный Крест живет только за добровольные взносы членов и гранты.

«В постановлении написано «просим», внимание. Если не просить, то никто ничего не даст. Таким образом просят коллег активизироваться, вспомнить про Красный Крест. Ведь это медицинская тема, все равно, хотя они и занимаются общественной деятельностью, а не лечебной. Пишется письмо с напоминанием уважаемым коллегам сделать взносы. Все 100% не жертвуют никогда, это по желанию. Так же, как и профсоюзы в других сферах», — прокомментировали документ в управлении здравоохранения Миноблисполкома.

В самом Красном Кресте сказали, что государство иногда содействует их деятельности, но «насильно ничего не делается».

«Это только предлагается сделать взносы. Если государство нам в данном случае окажет помощь, то ничего плохого в этом нет», — сказал первый заместитель генерального секретаря Белорусского Красного Креста Виктор Колбанов.