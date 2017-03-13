Пресс-секретарь МВД не разглядел российский флаг в машине Оршанского ОМОНа 15 13.03.2017, 15:57

«Cиловики» отвергают всем очевидный факт.

После акции «не тунеядцев» в Орше 12 марта местные правоохранители задержали Павла Северинца, пишет nn.by.

Всеобщее внимание обратил тот факт, что за лобовым стеклом машины, в которую сотрудники силовых структур посадили политика, были наклейки в цветах российского государственного флага, с очертаниями Российской Федерации и надписью «Россия», а также изображением двуглавого орла.

Почему белорусские правоохранители ездят на машинах с атрибутикой других государств? Об этом «Наша Нива» спросила пресс-секретаря Министерства внутренних дел Константина Шалькевича.

Константин Шалькевич ответил, что на фото, о котором идет речь, он не увидел российской символики: «Ни флага, ни герба».

«Что вы имеете в виду? — спросил Шалькевич. — Если я надену красно-бело-синий костюм, вы у меня спросите, почему я в триколоре хожу? Я вас прекрасно понимаю, потому и говорю — ни флага, ни герба я там не увидел. Поэтому комментировать мне по этому поводу нечего. У вас абсолютно неверное понимание того, что такое символика».