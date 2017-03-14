Брестским властям придется ответить за похищение матери двух малолетних детей 14.03.2017, 16:24

Полина Шарендо-Панасюк

В Бресте пропала активистка оппозиции Полина Шарендо-Панасюк.

Полина Шарендо-Панасюк - мать двоих детей, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», активная участница всех в прошедших в Бресте Маршей рассерженных белорусов.

Об этом сайту Charter97.org рассказал ее муж, активист «Европейской Беларуси»Андрей Шарендо:

«Моя жена Полина Шарендо-Панасюк должна была поехать в Польшу на несколько дней. На данный момент она пропала и у меня нет с ней никакого контакта. Я думаю, что имела место провокация, скорее всего, ее задержали.

Меня сегодня нет в Бресте, с детьми сидит бабушка. Приходили работники опеки, спрашивали про состояние детей, кто ими занимается. Говорили, что якобы мы с женой друг на другу пишем заявления в милицию, постоянно ругаемся.

Хотел бы сказать, что это провокация чистой воды и попытка запугать народ. Ясно одно — у них ничего не выйдет».