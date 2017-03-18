Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус

Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус30
- 18.03.2017, 13:09
- 11,746
Почему милиционеры сейчас начали ходить втроем?
Эту историю, произошедшую в троллейбусе, рассказал на Радыё Свабода Игорь Кузминич.
В битком набитом троллейбусе стоят студенты и друг другу рассказывают анекдоты. На остановке входят три милиционера. И тут один из студентов, увидев двух длинных молодых людей в милицейской постовой форме и сержанта с рацией, тихо говорит:
«А знаете почему милиционеры сейчас начали ходить втроем? Это потому, что один умеет говорить, другой — писать, а третьему приятно в такой образованной компании...»
Люди вокруг начали усмехаться.
Шутку услышал сержант и обращается к студенту:
— Ты, что очэнь умный? Как фамилия?
— Петрашкевич, — как-то подавлено отвечает студент.
Тогда сержант поворачивается ко второму милиционеру:
— Вася — запиши!
Троллейбус лег со смеху...