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Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус

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  • 18.03.2017, 13:09
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Почему милиционеры сейчас начали ходить втроем?

Эту историю, произошедшую в троллейбусе, рассказал на Радыё Свабода Игорь Кузминич.

В битком набитом троллейбусе стоят студенты и друг другу рассказывают анекдоты. На остановке входят три милиционера. И тут один из студентов, увидев двух длинных молодых людей в милицейской постовой форме и сержанта с рацией, тихо говорит:

«А знаете почему милиционеры сейчас начали ходить втроем? Это потому, что один умеет говорить, другой — писать, а третьему приятно в такой образованной компании...»

Люди вокруг начали усмехаться.

Шутку услышал сержант и обращается к студенту:

— Ты, что очэнь умный? Как фамилия?

— Петрашкевич, — как-то подавлено отвечает студент.

Тогда сержант поворачивается ко второму милиционеру:

— Вася — запиши!

Троллейбус лег со смеху...


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