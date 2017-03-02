В субботу центр Минска перекроют на полдня 31 2.03.2017, 13:15

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Фото: bymedia

Власти решили с размахом отпраздновать 100-летие милиции.

В день празднования 100-летия белорусской милиции 4 марта многие столичные улицы будут перекрыты. ГАИ Минска просит учитывать эту информацию и строить свои маршруты заранее, сообщает tut.by.

Движение будет перекрыто по проспекту Независимости на участке от улицы Козлова до улицы Свердлова, по улице Янки Купалы на участке от улицы Богдановича до улицы Первомайская, на улице Ленина на участке от проспекта Победителей до улицы Ульяновская. Перекрыты дороги будут 4 марта с 6.30 до 11:00.

Также будет изменено движение маршрутов городского транспорта:

— движение автобусов маршрутов № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК со стороны улицы Московская организуется по проспекту Независимости, улицах Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова с выполнением на изменяемом участке для автобусного маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького», «Захарова» в обоих направлениях;

— движение автобусов пригородных маршрутов № 300Э, 1400-ТК от АВ «Центральный» организуется по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости и далее по маршрутам, в обратном направлении — по проспекту Независимости, улице Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская с разворотом через трамвайные пути по улице Бобруйская;

— движение автобусов маршрутов № 1, 69, 119С организуется от проспекту Победителей по улице Немига, Клары Цеткин, Бобруйская до РК «Бобруйская» в прямом направлении, по улице Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке для автобусных маршрутов № 1, 69 всех остановочных пунктов;

— движение автобусов маршрутов № 1056-ТК от проспекта Победителей, 1212-ТК от улицы Романовская Слобода организуется по улице Немига, Клары Цеткин, Бобруйская и далее по действующим трассам в прямом направлении, по улице Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении;

— движение автобусов маршрутов № 23, 65 организуется до РК «Городской Вал» (без выезда на проспекте Независимости);

— движение автобусов маршрутов № 40, 50С организуется от улицы Московская по улицам Толстого, Мясникова, Немига, Городской Вал (с разворотом через РК «Городской Вал»), Романовская Слобода, Кальварийская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— движение автобусов маршрутов № 18, 26 организуется по улице Захарова, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Машерова в прямом и обратном направлениях с выполнением остановочных пунктов «Козлова», «Проспект Независимости»;

— движение автобусов маршрута № 57 организуется по улицам Пулихова, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, Клары Цеткин, проспект Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.