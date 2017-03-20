В Беларуси радиационный фон груза на самолете превысил норму в 250 раз 10 20.03.2017, 19:51

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Груз был обнаружен в Гомеле на летевшем из Армении в Болгарию самолете.

Радиационный фон груза, который был обнаружен в Гомеле на летевшем из Армении в Болгарию самолете, был превышен в 250 раз. Об этом заявил начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук, передает БелТА.

По его словам, на самолете нашли ящик, «на котором было обозначение ионизирующего источника». При этом радиоационный фон груза был превышен примерно в 250 раз. На место были вызваны сотрудники гомельской пограничной группы, занимающиеся радиационно-химической разведкой, а также сотрудники МЧС.

Представитель Госпогранкомитета добавил, что после проверок груз был пропущен через границу.