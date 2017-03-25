Наталья Радина: Ни копейки обезумевшему диктатору! 10 25.03.2017, 16:44

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Наталья Радина

Лукашенко продемонстрировал на что он просит денег у МВФ.

Так главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала события в Минске 25 марта.

- Акция в День Воли продемонстрировала на что Лукашенко тратит госсредства и выколачиваемые из безработных деньги и на что просит кредит МВФ — на тысячи своих омоновцев-дуболомов, водометы, автозаки, КГБ, тюрьмы и колонии. Поэтому сейчас нельзя давать диктатору ни копейки денег, и немедленно реагировать санкциями на аресты мирных людей, правозащитников и журналистов.

Лукашенко, конечно, сошел с ума окончательно. Но люди хлопали и свистели в лицо вооруженным омоновцам! И сейчас смотрю комментарии минчан с улиц - возмущение, ненависть, готовность его порвать, причем все открыто и на телекамеры. Это не 2010-й. Перемены будут, - заявила Наталья Радина.