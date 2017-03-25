закрыть
25 марта 2017, суббота, 17:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Наталья Радина: Ни копейки обезумевшему диктатору!

10
  • 25.03.2017, 16:44
  • 3,781
Наталья Радина

Лукашенко продемонстрировал на что он просит денег у МВФ.

Так главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала события в Минске 25 марта.

- Акция в День Воли продемонстрировала на что Лукашенко тратит госсредства и выколачиваемые из безработных деньги и на что просит кредит МВФ — на тысячи своих омоновцев-дуболомов, водометы, автозаки, КГБ, тюрьмы и колонии. Поэтому сейчас нельзя давать диктатору ни копейки денег, и немедленно реагировать санкциями на аресты мирных людей, правозащитников и журналистов.

Лукашенко, конечно, сошел с ума окончательно. Но люди хлопали и свистели в лицо вооруженным омоновцам! И сейчас смотрю комментарии минчан с улиц - возмущение, ненависть, готовность его порвать, причем все открыто и на телекамеры. Это не 2010-й. Перемены будут, - заявила Наталья Радина.


Мнение

25 сакавіка – усе на Дзень Волі!
25 сакавіка – усе на Дзень Волі! Уладзімір Някляеў
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Белла Шаевич
Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь