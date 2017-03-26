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Студенты: Народ не будет молчать об этом свинстве!

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  • 26.03.2017, 9:51
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Студенческие организации готовят новые акции протеста в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении организации «Студенческий блок» в соцсетях.

«Уважаемое студенчество!

День нашей Свободы выдался жестоким. Серые быки не дали и шанса на высказывание своего мнения. Некоторые активисты Студенческого блока были задержаны, но мы еще не знаем точное количество. Ждем.

Студенческий блок не останавливает своей деятельности. О следующих шагах и участии в новых акциях мы сообщим позже.

Друзья, держитесь, народ не будет молчать об этом свинстве!»

Напомним, что сообщество «Студенты Беларуси» призвало всех граждан выйти сегодня, 26 марта, на Октябрьскую площадь Минска в 12.00.

25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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