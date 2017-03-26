Белорусский народ-партизан начал сосредотачиваться 15 Игорь Рынкевич

26.03.2017, 10:07

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Весь мир удивится, откуда у белорусов скопилось столько доброй силы, разумного мужества и порыва к взаимной поддержке.

Ментск. День боли... 25 марта 2017 года беспредельные репрессии «шунявок» похоронили остатки народного уважения к верховному властителю. Сотни, многие сотни людей в слезах, в крови, унижены, брошены лицом на землю и в застенки.

И придет суд над диктатором, а он неизбежно будет - людской при жизни или посмертно, но в любом случае - суды Исторический и Небесный.

Белорусы с презрением отворачиваются от того, кто похитил у нас Белорусскую весну, надежду, суверенную власть, попрал все права и свободы. И если после 7-часового «большого разговора» кто-то из нас поверил, что властителю нужно протянуть руку помощи, то теперь мы брезгливо одёрнули руки, чтоб на них не были одеты оковы.

С этого дня Беларусь никогда не будет прежней, мы становимся другими. В отличие от кровавого 19 декабря 2010 года, белорусы устали бояться, они спокойно, с достоинством шли в новенькие автозаки.

Сегодня белорусский народ-партизан начал сосредотачиваться, и его благородное презрение, готовность к ненасильственному гражданскому неповиновению внушат уважение и веру в лучшее будущее. Вскоре мир удивится, откуда у «людей на болоте» скопилось столько доброй силы, разумного мужества и порыва к взаимной поддержке.

Запомните этот день, и не спрашивайте по ком начал звенеть на всю Европу, всю планету колокол с кличем «Жыве Беларусь!», ибо теперь от гнева, проклятий собственного народа прячется в своей резиденции другой - жалкий, испуганный человечек, узурпировавший нашу Свободу.

Игорь Рынкевич, «Фейсбук»