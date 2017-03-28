Парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости 28.03.2017, 19:20

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Инициативу главы шотландского правительства Николы Стерджеон поддержали депутаты возглавляемой ей партии ШНП, а также «зеленые».

Депутаты парламента Шотландии - холируда - проголосовали за проведение нового референдума о независимости региона. Инициативу Шотландской национальной партии (ШНП) и ее лидера, главы шотландского правительства Николы Стерджен во вторник, 28 марта, поддержали 69 депутатов, против проголосовали 59, передает «Немецкая волна».

За проведение референдума проголосовали представители ШНП и поддерживающие их "зеленые", против выступили лейбористы, либерал-демократы и консерваторы. Таким образом Никола Стерджен получила полномочия от парламента для переговоров с Лондоном. Без его согласия провести юридически обязывающий референдум нельзя. По мнению Стерджен, плебисцит должен состояться в период с осени 2018 года до весны 2019 года.

Новая ситуация в связи с предстоящим Brexit

Дебаты о возможности проведения второго референдума о выходе страны из состава Соединенного Королевства депутаты холируда начали еще 21 марта. Стерджен требует проведения нового референдума в связи с тем, что предстоящий выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) создает качественно новую ситуацию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает категорически против проведения второго референдума о независимости Шотландии до окончания процедуры Brexit. Всю энергию в настоящее время необходимо направить на переговоры с Брюсселем, указала Мэй 16 марта. 29 марта британский премьер намерена выступить с официальным заявлением о выходе Великобритании из ЕС.

В 2014 году в ходе первого референдума о независимости большинство шотландцев высказались за то, чтобы регион остался в составе Великобритании. На голосовании по Brexit в 2016 году большинство жителей Шотландии выступили за сохранение членства Лондона в Евросоюзе.