Борис Петрович переизбран председателем независимого Союза писателей 4.03.2017, 18:25

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Борис Петрович

Фото: svaboda.org

На XVII съезде 4 марта независимый Союз писателей Беларуси переизбрал руководство.

В зале минского Дворца искусства присутствовали 251 член Союза из 470. Председателем большинством голосов на второй срок переизбран 57-летний писатель Борис Петрович, возглавляющий СБП с 2011 года.

Председателя избирали не голосованием мандатами в зале, а тайным голосованием бюллетенями. В результате подсчета голосов было объявлено: за кандидатуру Бориса Петровича - 217 голосов, два бюллетеня были признаны недействительными.

В совет СБП предложили включить 39 человек, в том числе всех руководителей областных организаций Союза. Против выступил Сергей Веретило, который предложил сократить совет до 21 человека, так как 39 человек по его мнению - многовато, такой совет трудно собрать. Сергей Борисенко предложил компромиссные цифры: 29 человек в ряду. Абсолютное большинство в зале проголосовало за предложение совета - 39 человек, против было с десяток голосов. Из зала предложили несколько дополнительных кандидатур, Лявон Борщевский и Алесь Рязанов попросили самоотвод из совета - в результате получилось 42 кандидаты на 39 должностей.

Зал проголосовал также за состав совета СБП и ревизионной комиссии, одобрил резолюцию съезда, заявления по поводу 500-летия белорусского книгопечатания и о плохой ситуации с белорусскими литературными музеями. Заявления, а также состав совета появятся на сайте СБП.

В оргкомитет выборов вошли 11 членов СБП, которые советовались с коллегами и даже отслеживали комментарии в интернете, а по итогам назвали единого кандидата на председателя: учтя не пенсионный возраст и предыдущую деятельность – Бориса Петровича.

Перед съездом сообщалось, будто председателем СБП могут выбрать лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, но ее не было в числе кандидатур - как не было и на съезде.

Съезд Союза белорусских писателей проводится раз в пять лет. Союз белорусских писателей образовался из Союза писателей БССР в 1991 году. В 2005 году от СБП откололась группа, которая затем образовала провластный Союз белорусских писателей во главе с Николаем Чергинцом.

Союз действует как добровольная неправительственная организация с целью защиты творческих прав, профессиональных и социальных интересов литераторов, обеспечения условий для практической реализации свободы слова и печати, охраны творческого наследия.