«Тунеядец» из Гомеля: Хочу показать людям, что нас не остановить 3 8.03.2017, 8:17

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Подавший в суд на налоговою гомельчанин Дмитрий Сабуров уверен, что нужно выходить на марши протестов.

Временно безработный житель Гомеля Дмитрий Сабуров обратился в суд Железнодорожного района города с жалобой на налоговую инспекцию, которая зачислила мужчину в тунеядцы.

Где и когда в марте пройдут протесты против декрета № 3.

«Я хочу показать людям, что не надо бояться. Что можно идти в суд, на марши, отсидеть сутки, но все это не может нас останавливать», — рассказал «Белсату» Дмитрий Сабуров.

В общей сложности это пятый случай, когда граждане страны пытаются защититься от государственных поборов с помощью отечественной Фемиды. Как доказательство своего участия в финансировании госрасходов Сабуров имеет на руках ежемесячные распечатки платежей услуг мобильного оператора, в которые, среди прочего, входит и налог на добавленную стоимость. НДС входит в перечень сборов, формирующих госбюджет, а потому назвать человека, который выплачивает этот налог, тунеядцем никак не приходится.