Власти лишили надбавок спортклубы, которые не участвую в знаковых соревнованиях 4 8.03.2017, 13:31

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Правительством уточнен порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта.

Соответствующее решение закреплено постановлением совета министров от 3 марта 2017 года № 178.

Документом внесены изменения и дополнения в постановление совета министров от 16 мая 2013 года № 383 «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку», пишет ej.by.

В частности, с учетом положений указа Лукашенко от 31 декабря 2016 года № 519, уточняющих возможности направления средств поддержки на выплату заработной платы в клубах по игровым видам спорта, исключены размеры повышений тарифных ставок (окладов) спортсменов-инструкторов, стажеров спортсменов-инструкторов клубов по игровым видам спорта, играющих не в высшей лиге (в хоккее с шайбой – в экстра-лиге) чемпионата Беларуси и (или) чемпионатах, розыгрышах кубков других государств.

Право давать разъяснения по применению настоящего постановления предоставлено Министерству спорта и туризма.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.