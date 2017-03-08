На концерте Brutto во время песни «Гарри» белорусы встали на колени

На концерте Brutto во время песни «Гарри» белорусы встали на колени1
- 8.03.2017, 22:01
Белорусы выразили солидарность с народом Украины.
На «Минск-Арене» проходит концерт группы Brutto. Во время песни «Гарри» публика села на колени, выразив поддержку украинскому народу. Также белорусы развернули украинские и белорусские флаги.
После песни белорусы прокричали украинское приветствие «Слава Україні! Героям слава!»
Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с концерта коллектива Сергея Михалка.
Пока пик концерта. Появилось два украинских флага. @tribunaua, привет! pic.twitter.com/4UqLFjlkL2— Berazinski (@berezinskiy) 8 March 2017