На концерте Brutto во время песни «Гарри» белорусы встали на колени 1 8.03.2017, 22:01

Фото: svaboda.org

Белорусы выразили солидарность с народом Украины.

На «Минск-Арене» проходит концерт группы Brutto. Во время песни «Гарри» публика села на колени, выразив поддержку украинскому народу. Также белорусы развернули украинские и белорусские флаги.

После песни белорусы прокричали украинское приветствие «Слава Україні! Героям слава!»

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с концерта коллектива Сергея Михалка.