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На концерте Brutto во время песни «Гарри» белорусы встали на колени

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  • 8.03.2017, 22:01
Фото: svaboda.org

Белорусы выразили солидарность с народом Украины.

На «Минск-Арене» проходит концерт группы Brutto. Во время песни «Гарри» публика села на колени, выразив поддержку украинскому народу. Также белорусы развернули украинские и белорусские флаги.

После песни белорусы прокричали украинское приветствие «Слава Україні! Героям слава!»

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с концерта коллектива Сергея Михалка.


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