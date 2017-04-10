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Глава БПЦ: Решение о визите Папы в Беларусь будет принимать Патриарх Кирилл

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  • 10.04.2017, 21:55
Митрополит Павел

Решение о возможном визите в Минск Папы Римского будет принимать не Белорусская Православная Церковь, а Патриарх Московский.

Об этом 10 апреля на пресс-конференции в Минске заявил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. «Какое решение примет, мы как послушники будем выполнять», - отметил он.

При этом митрополит подчеркнул, что сама БПЦ пригласить не может главу ни одной из Церквей, передает Krynica.info.

Что касается работы православно-католических комиссий, то они, по словам иерарха, то работают, то затихают. Вместе с тем глава БПЦ заявил о необходимости делать все возможное для сотрудничества между католиками и православными, а не противодействия.

«Слава богу, ни в Беларуси, ни в России нет противостояния. Общаемся, не задевая теологических вопросов», - подчеркнул митрополит Павел.

Напомним, что главными условиями визита в Беларусь Папы Римского являются приглашение действующей власти и согласие господствующей Православной Церкви.


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