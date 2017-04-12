закрыть
12 апреля 2017, среда, 20:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Транснефть» не сможет прокачать в Беларусь 24 миллиона тонн нефти?

  • 12.04.2017, 19:59

«Транснефть» не сможет поставить нефть в нашу страну в полном объеме, если решение примут в конце апреля.

«Транснефть» готова увеличить поставки нефти в Беларусь до 24 млн тонн с 18 млн тонн, но не сможет это сделать, если решение задержится до конца апреля, сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин, передает ТАСС.

«Сейчас идут переговоры, возможно, они закончатся тем, что поставки Беларуси будут увеличены. Мы это из годовой мощности в 24 млн тонн обеспечим. Но если решение будет принято в конце апреля, то это уже не будет 24 млн тонн. Как только мы получаем экспортный график для Белоруссии, мы открываем и качаем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь.

3 апреля по итогам встречи правителей России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года. Согласно договоренности, Беларусь вернет долг «Газпрому» в размере более 700 млн долларов, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн тонн и предоставит скидку на газ, начиная с 2018 года. При этом Беларусь и Россия к 1 января 2018 года разработают правила единого рынка газа.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?