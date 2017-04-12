«Транснефть» не сможет прокачать в Беларусь 24 миллиона тонн нефти? 12.04.2017, 19:59

«Транснефть» не сможет поставить нефть в нашу страну в полном объеме, если решение примут в конце апреля.

«Транснефть» готова увеличить поставки нефти в Беларусь до 24 млн тонн с 18 млн тонн, но не сможет это сделать, если решение задержится до конца апреля, сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин, передает ТАСС.

«Сейчас идут переговоры, возможно, они закончатся тем, что поставки Беларуси будут увеличены. Мы это из годовой мощности в 24 млн тонн обеспечим. Но если решение будет принято в конце апреля, то это уже не будет 24 млн тонн. Как только мы получаем экспортный график для Белоруссии, мы открываем и качаем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь.

3 апреля по итогам встречи правителей России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года. Согласно договоренности, Беларусь вернет долг «Газпрому» в размере более 700 млн долларов, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн тонн и предоставит скидку на газ, начиная с 2018 года. При этом Беларусь и Россия к 1 января 2018 года разработают правила единого рынка газа.