Слесарь, выигравший авто на матче «Динамо» Брест: Если можно будет продать машину - продам 7 17.04.2017, 19:47

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Фото: vk.com/dynamobrest

Слесарю с завода газовой аппаратуры придется заплатить налог государству за выигрыш.

В прошлую субботу 34-летний слесарь Павел Романов с завода газовой аппаратуры GEFEST был самым счастливым жителем Бреста. После матча местного «Динамо» с БАТЭ болельщик «сине-белых» стал обладателем автомобиля Renault Logan. В салоне новенькая машина стоит 15900 рублей. Удачу мужчине, который частенько играет в футбол на любительском уровне, принес билет на матч, купленный за полчаса до его начала, пишет «Трибуна».

Фото: vk.com/dynamobrest

Фото: vk.com/dynamobrest

– Знал, что на матче будет разыгран автомобиль, но шел на футбол вовсе не ради этого. Честно говоря, особо не верилось, что смогу выиграть машину. Я совсем не азартный человек. Ни разу в жизни ничего не выигрывал в лотереях. Всего пару раз покупал билетики «Суперлото», – рассказывает Павел.

Мужчина больше 20 лет ходит на матчи брестского «Динамо», но к числу фанатов себя не относит.

– Посещать все игры сезона не получается. Стараюсь не пропускать игры Кубка и матчи против сильных команд. Кстати, посетил все брестские игры минского «Динамо» в квалификации Лиги Европы.

Конечно, с приходом в «Динамо» арабских шейхов в клубе все кардинально изменилось. Организаторы делают многое, чтобы брестчане пошли на футбол. Трибуны стали заполняться. Это очень круто! Несколько лет назад у клуба были серьезные финансовые проблемы. Было стыдно за руководство города и области, которое никак не помогало «Динамо», поэтому команда играла, как могла. Футболисты же не виноваты, что им практически не платили зарплату. Они и так большие молодцы, что все-таки сохранили место в высшей лиге.

Радует то, что сейчас происходит в Бресте. В обновленной команде мне очень нравится Торрес. Он здорово смотрится в центре поля. Вообще, иностранные новички гораздо сильнее наших футболистов. Чувствуется, что их уровень намного выше.

За 20 минут до начала встречи Павел вместе с товарищем занял свое место на восточной трибуне. Дождь не особо испортил ему настроение.

– Как всегда, купил билет на пятый сектор восточной трибуны. Постоянно хожу туда. Пусть на ней нет козырька (поэтому иногда приходиться мокнуть), но мне нравится смотреть футбол именно со старой трибуны. Она располагается ближе к полю, поэтому и игра смотрится более динамично. С другом выбрали места поближе к центру. Даже не задумывались о какой-то магии чисел, хотелось просто нормально посмотреть футбол.

Фото: vk.com/dynamobrest

После финального свистка болельщики остались на своих местах. Каждый хотел не только поблагодарить футболистов за самоотдачу, но и выиграть авто. У кромки поля появились лототроны.

– Когда ведущий сказал, что обладатель машины находится на пятом секторе, я начал волноваться. Вдруг я все-таки выиграю? Потом он назвал мой номер ряда. Волнение стало усиливаться. Когда вытянули номер моего места, я смотрел на билет – и не верил своим глазам.

Спустился к полю, подошел к машине. Затем мы обменялись контактами с клубным юристом. Договорились созвониться в начале недели и решить все нюансы, ведь в тот момент я толком ничего не соображал. Была такая эйфория! В таком состоянии решать какие-то серьезные дела нереально.

Позвонил жене, рассказал, что выиграл машину, но она не поверила. Потом мне стали звонить друзья. Никто не верил, что обычный человек может уйти со стадиона с ключами от авто.

Фото: vk.com/dynamobrest

Павел водит уже больше десяти лет. Сейчас ездит минивэне и пока не знает, что делать с призом.

– Пока не знаю, что делать с машиной. В принципе, она особо не нужна семье. Если можно будет ее продать – продам. Если нельзя, то на этом авто будет ездить жена. Во вторник поинтересуюсь, можно ли будет забрать выигрыш деньгами.

Еще мне нужно заплатить подоходный налог. Это 13% от стоимости машины. Придется отдавать деньги государству, но ничего страшного. Конечно, хотелось, чтобы машину подарили просто так и не нужно было ничего выплачивать. Прибавилось мороки, но она приятная.