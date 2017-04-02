Россия блокирует поставки импортной техники, прошедшей сертификацию в Беларуси 11 2.04.2017, 14:06

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Cертификаты ЕАЭС, выдаваемые в Беларуси и других странах «союза», не принимаются российскими таможенными службами.

Международные производители сложнобытовой техники заявили о проблеме с таможенной очисткой грузов на российской таможне. Дело в том, что программное обеспечение электронного декларирования Федеральной таможенной службы России (ФТС) признает сертификаты соответствия единой формы, выданные только в РФ. А сертификаты ЕАЭС, выдаваемые в Беларуси и других странах союза, не принимаются российскими таможенными службами.

Как рассказали tut.by информированные источники, грузы, соответствие которых требованиям техрегламентов подтверждено сертификатами четырех стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), отправляются ФТС России «на другую форму таможенного оформления». Такая форма включает в себя прохождение дополнительных процедур и представление ряда документов. В частности, речь идет об уставных документах юридического лица-заявителя, договоре с органом по сертификации, документы на ввоз образцов для прохождения испытаний, протоколы испытаний, документы по оплате за выданный сертификат, полный таможенный досмотр. Однако ряд документов носят конфиденциальный характер и не должны предоставляться и оцениваться в ФТС, считает источник. По его словам, российские таможенники не наделены полномочиями и не обладают компетентностью оценивать протоколы сертификационных испытаний. При этом транснациональным компаниям настоятельно рекомендуется, чтобы решить проблемы на таможне, срочно получить за день-два сертификаты ЕАЭС в российских структурах, что невозможно сделать без нарушения процедур сертификации.

По информации TUT.BY, Беларусь и Армения уже направили в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) запросы относительно неправомерных действий российских таможенных органов.

30 марта данная проблематика обсуждалась во время видеоконференции с участием чиновников Беларуси, Армении и ЕЭК. От бизнеса в ней принимали участие представители компаний Hewlett Packard Inc. и Schneider Electric. Они заявили, что не могут растаможить поставки по сертификатам, выданным в Беларуси ни в системе электронного декларирования, ни в ручном режиме обращения в таможенные органы. Компании срывают выполнение обязательств по определенным контрактам, а также сервисные, гарантийные и постгарантийные обязательства, за которые понесут многомиллионные штрафы. «Мы несем большие финансовые потери за опоздания в поставке клиентам по контрактам», — сказал представитель одной из компаний. Участники рынка подтвердили, что уже получили предложения от российских компаний организовать быстрое получение сертификатов.

По информации представителя ЕЭК, ФТС внесло изменения в программное обеспечение электронного декларирования таможенных грузов и сертификаты Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстан системой не принимаются. Принимаются только сертификаты России. Сейчас обсуждается вопрос создания единого реестра сертификатов всех стран, по которым будет работать таможенные органы. Несмотря на неоднократные официальные обращения ЕЭК в ФТС России, проблема так и не была решена российской таможней, отметил представитель ЕЭК.

По словам участников рынка, в сложившейся ситуации единственным решением может быть только возврат российской таможни к использованию системы таможенной очистки, ранее бесперебойно работавшей до внесения ФТС изменений в программу электронного декларирования. «Если они не могут оперативно исправить программный продукт, нужно работать в ручном режиме во избежание проблем. После этого можно начинать думать, как сделать единый реестр», — считают участники рынка.

Невозможно для сложнобытовой техники получить законным способом сертификаты ЕАЭС быстрее, чем за несколько недель, а когда ассортимент продукции сотни моделей — это месяцы, и это невозможно сделать для всех компаний сразу. Недопустимо подталкивать международные компании к процедуре незаконной сертификации в российских органах, сказал журналистам Александр Раковский, заместитель директора компании «Беллис», которая занимается испытанием и сертификацией бытовой и промышленной продукции в Беларуси. Такая ситуация приведет к разрушению системы технического регулирования, являющейся одной из базовых основ ЕАЭС. «По нашему мнению, не стоит искать в этой ситуации каких-то политических мотивов. Здесь сработала банальная коррупция и отсутствие управляемости системы госаппарата в России. Это также может свидетельствовать о неких внутриклановых разборках в России. Чтобы доподлинно разобраться в этой ситуации, нужно найти ответ на вопрос «кому в России это выгодно и кто сможет быстро на этом заработать большие деньги». Целесообразно в этой ситуации провести соответствующее расследование с возможным участием представителей правоохранительных органов», - высказал мнение Раковский.

По информации представителя ЕЭК, непризнание российской таможней сертификатов ЕАЭС, выданных в Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане, является незаконным, грубо нарушает Договор ЕАЭС и является ущемлением прав по национальному признаку.

Обсуждение данной ситуации будет вынесено 5 апреля на заседание Консультативного комитета ЕЭК по техническому регулированию, куда входят руководители и эксперты соответствующих министерств и ведомств всех стран-членов ЕАЭС. Возможно, к тому моменту механизм урегулирования проблемы будет найден. На 3 апреля запланирована встреча министра по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова и главы ФТС России Владимира Булавина.

Напомним, что несколько месяцев назад Беларусь и Россия спорили относительно сроков введения обязательной сертификации электротехнической продукции по требованиям энергоэффективности.