Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен 4 20.04.2017, 7:37

Владимир Некляев

Надо продолжать давление на политического банкрота.

Об этом в интервью Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

- Начатое властями «дело Белого легиона» становится все более резонансным. Почему власти пошли на такой процесс, в котором легко увидеть политическую подоплеку?

- Так называемое дело так называемого «Белого легиона» - полностью идиотская задумка белорусских спецслужб и приближенных к Лукашенко лиц из его администрации.

Несмотря на всю нелепость этого «дела» власти не собираются его останавливать. В пользу этого свидетельствует и то, что я получил повестку на допрос в КГБ. Полагаю, что это связано как раз с этим делом, которые они пытаются выдать за «борьбу с боевиками».

- Можно рассказать более подробно об этой повестке?

- Прибыл курьер с повесткой, когда меня не было дома, и отдал под роспись жене. В повестке мне было указано явиться сегодня на допрос к Комитет госбезопасности. Там не было сказано, по какой причине, но я думаю, что именно по «делу Белого легиона». Хотя я не имею абсолютно никакого отношения к этой организации – хотя бы потому, что давно уже нет никакого «Белого легиона» и не может быть никаких «фигурантов» по его делу. А есть только невинные люди, которые страдают из-за идиотизма властей.

Естественно, что я никуда не пошел по этой «повестке»…

Хотя весь идиотизм этого «дела» виден невооруженным глазом, власти надеются «продавать» его и на внутреннем, и на внешнем рынке. Внутри страны «дело Белого легиона» хотят продать той части белорусского общества, которое оболванено пропагандой БТ. За пределами страны это «дело» хочет «купить» та часть российской политической элиты, которая поддерживает Лукашенко. Режим хочет продать это нелепое «дело» и тем западным чиновникам, которые настаивают на политике «перемен через сближение» в Беларуси – абсолютно провальной политике, которая ничего не дала для демократизации нашей страны.

Нет сомнения, что «делом патриотов» занимается высший эшелон КГБ и так просто они не захотят расставаться с этой «страшилкой». Поэтому мы должны сейчас сплотиться, чтобы добиваться освобождения новых политзаключенных.

- Поможет ли этому официальное признание политзаключенными всех фигурантов «дела патриотов»?

- Безусловно, всех этих людей надо незамедлительно признавать политзаключенными.

Восприятие подобных дел на Западе имеет свою специфику, и любое промедление приведет к тому, что политзаключенных по «делу патриотов» могут начать трактовать как «политзаключенных второго сорта».

То, что сейчас нет однозначной и четкой позиции по политзаключенным по «делу Белого легиона» - это последствия той скользкой игры, которую некоторые западные политики начали в отношении режима Лукашенко.

Бесперспективность такой политики видна была сразу, и теперь она только подтвердилась. Эта политика не даст никаких положительных результатов: Лукашенко и его режим не меняются и не могут меняться по своей сущности.

- Что конкретно может сделать Запад, чтобы исправить свои ошибки в политике по отношению к белорусской власти?

- Нужно правильно расставить акценты в сегодняшних отношениях с Беларусью.

С одной стороны, нельзя останавливать так называемый «диалог», но надо правильно и без иллюзий понимать, что это – только инструмент политического воздействия на режим.

Гораздо важнее установить другой приоритет: помогать белорусскому народу, который выходит на площади и улицы наших городов с «монологом».

С монологом о том, что он требует перемен, требует свободы, требует свободных выборов. И это – обязательное условие того, чтобы были выполнены те требования, которые Запад выдвигает режиму в своем «диалоге».

Без давления общества и белорусского народа на режим ни одно из требований Запада выполнено не будет. Поэтому путь поддержки белорусских демократических сил – это единственный путь для Евросоюза и США, если они хотят достичь своих целей.

- По вашим словам получается, что белорусский народ и его протестный «монолог» - это главный фактор политических перемен в Беларуси. Какие задачи стоят перед белорусами в сегодняшней ситуации?

- Главное – не поддаваться на провокационные призывы остановить уличные акции: мол, ими могут воспользоваться какие-то «антибелорусские силы» на Востоке. Это все призывы тех, кто хотел бы сохранить сегодняшнюю власть.

Нельзя останавливать давление на режим Лукашенко! Надо проявлять свою волю к демократии и свободе и продолжать выходить на улицы.

Никогда не было так, чтобы какая-то стоящая перед страной проблема была решена извне. Даже если страна попадала под оккупацию – она все равно возрождалась благодаря освободительной борьбе своего народа.

Власти пытаются запугать общество. Но уже сейчас видно, что режим ничего этим не добьется. Я уверенно могу говорить об этом, потому что вижу и слышу реакцию людей на действия власти.

- Как поэт и мастер слова вы можете предложить лозунг, который был бы наиболее актуальным для белорусов в эти дни?

- К сегодняшней ситуации в Беларуси больше подходят не поэтические метафоры и красивые лозунги, а здравое понимание того, что происходит.

А на самом деле режим Лукашенко полностью недееспособен: он потерял все возможности и все ресурсы, чтобы хоть как-то выполнять любые «социальные контракты» с населением.

Режим на сегодня является политическим банкротом и ждать от него чего-то здравого не приходится. Единственная возможность изменения ситуации в Беларуси – это уход режима Лукашенко.

Желательно уход по доброй воле – после «круглого» или какого угодно стола, темой которого должен быть только один вопрос: гарантия Лукашенко и его семье безопасности в обмен на его добровольный уход.

Это было бы лучшим выходом из сегодняшней ситуации. Но надо помнить, что на такое способны только благородные люди, способные нести ответственность за страну и народ. Пока Лукашенко на такого человека никак не выглядит и он может довести Беларусь до более серьезной ситуации, чем есть на сегодняшний день.