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Официальная газета предложила отправлять «тунеядцев» в резервации

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  • 20.04.2017, 15:38
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Областное издание «Вечерний Могилев» опубликовало одиозную статью.

Статью о «биче Феде», который пошел на преступление, чтобы «спрятаться от непогоды», сайт областной газеты опубликовал 18 апреля. Автор предлагает «модернизировать» декрет № 3, а Федю отправить в резервацию.

«По-хорошему. Федю надо бы расстрелять. Но вроде бы сам он не убил никого», – рассуждает в статье Виктор Кондратьев, военный юрист в отставке.

«Остается надеяться, что еще будет принят такой декрет о «тунеядстве», который направит этот сброд в резервации и заставит их работать там до пенсии», – пишет Кондратьев.


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