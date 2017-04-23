СМИ: Не стоило давать нефть Лукашенко 15 23.04.2017, 9:35

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Беларусь может обвалить цены на российскую нефть в Европе.

Договоренности, которых Беларусь достигла в ходе урегулирования нефтегазового спора с Россией, представляют опасность для бюджета РФ. Намерение Минска заняться реэкспортом российской нефти Urals может обрушить ее цену на европейском рынке уже в нынешнем году. Вероятность такого поворота событий рассматривается в статье агентства ПРАЙМ.

Желания

Для начала автор статьи разбирается с вопросом, будет ли Беларусь реэкспортировать российскую нефть. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, по завершении переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко и после консультаций с белорусскими коллегами, был категоричен: «никакого реэкспорта не будет». Однако это заявление было вскоре опровергнуто российскими и белорусскими официальными лицами.

Лукашенко, уже вернувшись в Минск, сказал, что белорусский бюджет очень рассчитывает на поступление денег от «перетаможки» российской нефти. Чуть позже белорусский вице-премьер Владимир Семашко подсчитал, что выигрыш от манипуляций с поставками Urals уже в 2017-м может составить 500 млн долларов. А уж если российская марка до конца года будет котироваться выше 50 долларов за баррель — то еще больше.

Напомним суть петербургских договоренностей Путина и Лукашенко. Россия восстанавливает поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме — 24 млн тонн в год. С третьего квартала 2016-го они были урезаны в полтора раза из-за намеренной недоплаты Минском за российский газ. Но по долгам Беларусь расплатилась, и на этой неделе Urals потекла западным соседям с новой силой.

Во втором квартале Россия поставит им уже 5 млн тонн нефти, а в третьем и четвертом суммарно — еще 15 млн. Так, с учетом 4 млн тонн, отправленных в первом квартале, Беларусь в этом году и обретет желаемые 24 млн тонн российской нефти. Что характерно — свободной от таможенной пошлины.

Заработок для Минска получается весьма приличный. В прошедшей части года размер пошлины при вывозе нефти Urals за пределы Таможенного союза (читай — при реэкспорте) подходил к 90 долларам за тонну. В апреле таможенный тариф установлен на уровне 88,9 доллара за тонну, а в среднем за первые четыре месяца 2017-го он равнялся 87,13 доллара. Нетрудно посчитать, насколько увеличатся госдоходы Беларуси, если она, направит на реэкспорт, как обещал Лукашенко, 6 млн тонн нефти в год.

Выигрыш Минска возрастает еще и по логистическим причинам. Раньше какая-то часть нефти из России шла белорусам по железной дороге. Теперь же решено, что все поставки пойдут исключительно трубопроводным транспортом, который дешевле примерно на 60-70 долларов за тонну.

Возможности

Ни одна страна мира не откажется от такого большого и очевидного профита. Если, конечно, ее не ограничивают собственные возможности. Первый вопрос при оценке возможностей Беларуси: будут ли у нее эти самые «лишние» 6 млн тонн для реэкспорта?

В принципе, годовой объем импорта Urals — 24 млн тонн — соответствует номинальной мощности белорусских НПЗ. Однако в первом квартале заводы были недогружены примерно на треть. Значит, впоследствии российская нефть хлынет в Беларусь более мощным потоком, который нефтепереработчикам целиком никак не усвоить. Шесть — не шесть, но сколько-то миллионов тонн нужно будет куда-то девать. Отсюда вопрос номер два — куда?

Как указывает автор статьи, у Беларуси нет долгосрочных договоров на поставку нефти с потребителями на Западе, поэтому сырье может реализовываться только на спотовом рынке с немедленными расчетами. Основным для сбыта сырья становится в этом случае весьма ограниченный рынок Восточной Европы. Если туда за короткий период времени ухнуть все 6 млн тонн, то чисто теоретически обвал цен на российскую нефть возможен. Однако можно ли представить такую ситуацию практически — еще один вопрос.

Если Беларусь решится поставлять нефть трубопроводом «Дружба», то ей придется договариваться с его собственником — «Транснефтью». Очень маловероятно, что российская компания легко даст обрушить рынок, который ее питает. Да и сама труба не резиновая: чтобы влезть в нее с лишней нефтью, белорусам придется потеснить экспортеров из РФ, которые располагают законтрактованными объемами экспорта по западному маршруту.

Реален вариант с более дорогостоящими и, как следствие, менее прибыльными железнодорожными поставками нефти из Беларуси в ближнее зарубежье. Таким путем реэкспорт может осуществляться на Мажейкяйский НПЗ в Литве или Кременчугский НПЗ на Украине, которые способны перерабатывать Urals. Но в первом случае Минск тоже наткнется на жесткую конкуренцию со стороны России: увеличение поставок в Литву возможно только за счет пропорционального уменьшения отправки российских объемов из балтийских портов Усть-Луги и Приморска.

Вне всяческой конкуренции только вариант с реэкспортом в Украину. Российская нефть давно не поступает на Кременчугский НПЗ, который контролируется группой «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского. Но обеспечит ли одно это предприятие Беларуси требуемый объем сбыта — очень большой вопрос.