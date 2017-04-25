Процесс развала режима необратим 7 25.04.2017, 9:01

5,027

Денег у диктатуры нет и брать их негде.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- Диктатор неадекватно воспринимает ситуацию в стране уже долгие годы. А последние его действия показывают, что еще и не контролирует ее. Складывается ощущение, что собственные советники, ближайшее окружение Лукашенко подталкивают его к пропасти.

Массовые аресты по всей стране, действия властей в День Воли 25 марта, новые уголовные дела против общественных активистов еще можно списать на весеннее обострение — белорусы уже привыкли к этому. Но ведь недавно было выступление Лукашенко в «палатке». Он мог каким-то образом смягчить ситуацию. Вместо этого мы услышали бред про дестабилизацию и боевиков, которые «прут со всех сторон в страну», а также угрозы в адрес чиновников, стран Запада, собственного народа. Сегодня для него враги — все вокруг.

- Лукашенко обещал вернуть советские методы борьбы с тунеядцами (а это была уголовная статья). Рассердит ли это белорусов еще больше?

- Сейчас каждый шаг властей злит белорусов, ведь режим наотрез отказывается исправлять даже самые очевидные свои ошибки. Вместо реформ — «делайте так, как я учил», вместо отмены «декрета о тунеядцах» - обещание создать трудовые лагеря.

Беларусь сегодня находится в таком же состоянии, что и поздний Советский Союз, когда процесс развала системы уже стал необратим, и счет идет на месяцы. Слепое копирование опыта того режима лишь ускорит наступление перемен. Не просто так в выступлении Лукашенко звучали «оговорки по Фрейду» про конец СССР и признание, что «мы уже на износе».

- Будет ли рост протестов, если в этом ключе доработают декрет?

- Причины, которые вызвали протесты в феврале-марте этого года, никуда не делись. Денег у режима нет и брать их негде. Цены будут расти, а зарплаты и пенсии - падать. Продолжатся сокращения на предприятиях. Работу, которой, кстати, до 1 мая обещали обеспечить всех белорусов, по прежнему не найти. Будет расти количество не просто недовольных, а тех, кому уже нечего терять. Этих людей не остановишь, а только еще больше разозлишь.

Поэтому, конечно, протесты продолжатся. Люди будут самоорганизовываться и выходить на улицы. Появятся новые лидеры — и в Минске, и в регионах. Этой весной впервые за долгое время оппозицией Лукашенко стал весь народ. Десятки тысяч белорусов, которые никогда раньше не принимали участие в акциях оппозиции, почувствовали и свою силу, и вкус свободы, когда выходили на марши протеста. А такие чувства не забываются.