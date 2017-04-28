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«Превратим Браслав в белорусскую Ибицу!»

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  • 28.04.2017, 12:35
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На озере Дривяты пройдет крупный музыкальный фестиваль.

22 июля состоится фестиваль «Viva Браслав-2017», который претендует на то, чтобы стать главным летним опен-эйром Беларуси. В концертный марафоне примут участие IOWA, Swanky Tunes, «Без билета», Feel да и другие, сообщает «Радыё Свабода».

«Хороший фестиваль - это прежде всего атмосфера. Мы отбирали самые солнечные, самые танцевальные коллективы различных стилей и направлений. Будет озеро Дривяты и пляж, много спорта и развлечений. Мы готовы превратить Браслав в белорусский Ибицу», - отмечают организаторы мероприятия.

Музыкальная концепция фестиваля «Viva Браслав» - сочетание качественной поп и рок-музыки и электронной танцевальной музыки EDM. Из представителей поп-направлению объявлены хитмейкеры IOWA с хитами «Бьет бит», «Маршрутка», «Усміхайся». Их поддержат танцевальные романтики «Без билета» и московская рок-группа «Чайка».

EDM-программу возглавляют Swanky Tunes - российский электронный коллектив, который вошел во всемирный топ-100 по версии DJ Mag. Беларусь в этой части программы будут представлять DJ Mikis и коллектив Ucast, участники которого успешно выступают в Европе и США.

В прошлом году музыкальный фестиваль в Браславе собрал почти 15 тысяч зрителей и вошел число главных летних мероприятий. Это единственная крупное мероприятие в стране с пляжем, большой спортивной программой и палаточным городком. Фестивальная площадка и кемпинг откроются в середине дня 21 июля, основная программа будет длиться от 10 часов 22 июля до 5 утра 23 июля.

«Каждый год мы повышаем уровень артистов, которые приезжают на фестиваль. В этом году также сделаем дополнительный акцент на наполнение и оформление самой фестивальной площадки. Будет много развлечений и разнообразных зон: на воде, на суше и даже в воздухе», - отмечают организаторы фестиваля.


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