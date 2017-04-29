закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 1:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гомельчанка: Ну как прожить на $100?

8
  • 29.04.2017, 22:27

Жители Гомеля возмущены так называемой «Ярмаркой вакансий».

Большинство из пришедших на ярмарку - мужчины. Много как молодежи, так и людей среднего возраста, мужчин за 50, пишет kp.by.

- Вакансий очень мало, и зарплата маленькая, как Лукашенко говорит - 500 долларов - такую зарплату и близко никто не предлагает. Уровень - 250-300 рублей ($150). Как прожить на такие деньги? Я обошел все тресты, заводы, предприятия, у большинства по одной вакансии всего, - огорчен безработный стропальщик Андрей.

Например, гигант «Гомсельмаш» предложил на ярмарке лишь вакансию шлифовальщика. Сразу несколько человек атакуют столик с табличкой «Временная работа», но и здесь соискателей особо не радуют, перечисляя предложения:

- Грузчик, маляр, слесарь, подсобный рабочий, уборщик. Воспитателей нет, - отвечает работник на вопрос двух девушек. А женщина, которая ищет работу для мужа, спрашивает о вакансии сварщика - тоже нет.

Еще две девушки уходят разочарованными. У Оксаны высшее образование, она инженер-строитель, работала проектировщиком:

- На бирже мне ничего не смогли предложить, есть только одна вакансия, но там требуется опыт работы пять лет. На рабочую специальность идти не хотелось бы. Мое каждое утро начинается с того, что я захожу на сайты поиска работы, отправляю резюме. И это тянется уже год. Я стояла на бирже и раньше, отучилась на швею после окончания вуза, работала на фабрике, но это просто мрак. Помимо того, что это тяжелый физический труд, так еще и деградация, полное отсутствие какой-то умственной деятельности. Имея высшее образование, весь день сидеть и вести одну строчку - это не то, что мне хотелось бы.

Мужчина предпенсионного возраста нашел только временную работу - уборщика. Вообще он токарь, отработал 23 года на «Гомсельмаше», а сейчас не может пройти медкомиссию, другой специальности у него нет.

Еще один мужчина, которому за 50, честно признается, что два года назад его уволили по статье - за пьянку. И с тех пор не может устроится никуда - даже уборщиком или грузчиком:

- И сегодня тоже все мою трудовую книжку посмотрели, только временное что-то предлагают, но в стаж-то это не идет.

Максим с другом пришел на ярмарку в надежде найти что-то для ИТР, но парням предложили только рабочие специальности, и то совсем мало - грузчик, наладчик, фрезеровщик:

- Ищу работу второй месяц, остался на улице после закрытия предприятия. Не знаю, что делать дальше. Стал на биржу, сказали прийти через месяц. Для чего я получал высшее образование? Чтобы потом переучиваться на фрезеровщика?

Не довольна итогами ярмарки и молодая пара. Альбина искала работу продавца, имеет соответствующую специальность:

- Ищу уже долго, но с ярмарки снова ушла ни с чем. Зарплата по 200 рублей. Это совсем мало, ну как прожить? Хотелось бы 300 рублей. Ну хотя бы 270. Если такая зарплата есть, работодателя не устраивает мой стаж. А парень - электромонтер, но ни одной вакансии нет. Да и стаж тоже маленький, потому что сразу после учебы забрали в армию. Сейчас предложили только временную работу грузчика - согласился, чтоб хотя б в кармане было на проезд.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть