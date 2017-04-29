Гомельчанка: Ну как прожить на $100? 8 29.04.2017, 22:27

Жители Гомеля возмущены так называемой «Ярмаркой вакансий».

Большинство из пришедших на ярмарку - мужчины. Много как молодежи, так и людей среднего возраста, мужчин за 50, пишет kp.by.

- Вакансий очень мало, и зарплата маленькая, как Лукашенко говорит - 500 долларов - такую зарплату и близко никто не предлагает. Уровень - 250-300 рублей ($150). Как прожить на такие деньги? Я обошел все тресты, заводы, предприятия, у большинства по одной вакансии всего, - огорчен безработный стропальщик Андрей.

Например, гигант «Гомсельмаш» предложил на ярмарке лишь вакансию шлифовальщика. Сразу несколько человек атакуют столик с табличкой «Временная работа», но и здесь соискателей особо не радуют, перечисляя предложения:

- Грузчик, маляр, слесарь, подсобный рабочий, уборщик. Воспитателей нет, - отвечает работник на вопрос двух девушек. А женщина, которая ищет работу для мужа, спрашивает о вакансии сварщика - тоже нет.

Еще две девушки уходят разочарованными. У Оксаны высшее образование, она инженер-строитель, работала проектировщиком:

- На бирже мне ничего не смогли предложить, есть только одна вакансия, но там требуется опыт работы пять лет. На рабочую специальность идти не хотелось бы. Мое каждое утро начинается с того, что я захожу на сайты поиска работы, отправляю резюме. И это тянется уже год. Я стояла на бирже и раньше, отучилась на швею после окончания вуза, работала на фабрике, но это просто мрак. Помимо того, что это тяжелый физический труд, так еще и деградация, полное отсутствие какой-то умственной деятельности. Имея высшее образование, весь день сидеть и вести одну строчку - это не то, что мне хотелось бы.

Мужчина предпенсионного возраста нашел только временную работу - уборщика. Вообще он токарь, отработал 23 года на «Гомсельмаше», а сейчас не может пройти медкомиссию, другой специальности у него нет.

Еще один мужчина, которому за 50, честно признается, что два года назад его уволили по статье - за пьянку. И с тех пор не может устроится никуда - даже уборщиком или грузчиком:

- И сегодня тоже все мою трудовую книжку посмотрели, только временное что-то предлагают, но в стаж-то это не идет.

Максим с другом пришел на ярмарку в надежде найти что-то для ИТР, но парням предложили только рабочие специальности, и то совсем мало - грузчик, наладчик, фрезеровщик:

- Ищу работу второй месяц, остался на улице после закрытия предприятия. Не знаю, что делать дальше. Стал на биржу, сказали прийти через месяц. Для чего я получал высшее образование? Чтобы потом переучиваться на фрезеровщика?

Не довольна итогами ярмарки и молодая пара. Альбина искала работу продавца, имеет соответствующую специальность:

- Ищу уже долго, но с ярмарки снова ушла ни с чем. Зарплата по 200 рублей. Это совсем мало, ну как прожить? Хотелось бы 300 рублей. Ну хотя бы 270. Если такая зарплата есть, работодателя не устраивает мой стаж. А парень - электромонтер, но ни одной вакансии нет. Да и стаж тоже маленький, потому что сразу после учебы забрали в армию. Сейчас предложили только временную работу грузчика - согласился, чтоб хотя б в кармане было на проезд.