Брестское «Динамо» сенсационно обыграло БАТЭ 2 5.04.2017, 21:42

Брестчане победили БАТЭ в домашнем матче 1/2 финала Кубка Беларуси со счетом 2:0.

5 апреля в Слуцке и Бресте проходят первые игры полуфинальной стадии Кубка Беларуси. В гости к случчанам приехал солигорский «Шахтер» и добыл победу со счетом 2:1, а в Бресте местное «Динамо» сенсационно обыграло БАТЭ со счетом 2:0.

Кубок Беларуси

1/2 финала

Первые матчи

«Слуцк» – «Шахтер» - 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 11 Януш, 1:1 – 19 Юсов, 1:2 – 25 Януш.

Слуцк: Дударь, Каршакевич, Былина, Образов, Залеский, Ауйе (Думбия, 77), Щегрикович (Сафонов, 72), Юсов, Яцкевич, Кибук, Себаи (Бобко, 60).

Шахтер: Бушма, Рыбак, Янушкевич, Матвейчик, Позняк, Олехнович, Багарич, Ковалев (Сойри, 61), Црепуля (Алексиевич, 74), Хижниченко (Лаптев, 46), Януш.

«Динамо» Брест – БАТЭ - 2:0 (1:0, 1:0)

Голы:1:0 – 2 Торрес, 2:0 – 57 Фамейе.

Динамо Брест: Малерб, Гаврилович, Алисейко, Аврэмия, Иванов, Букаткин, Легчилин, Торрес (Куяте, 72), Осучукву, Мозолевский (Седько, 56), Фамейе (Бабаво, 90).

БАТЭ: Щербицкий, Жавнерчик, Поляков, Володько (Родионов, 46), Стасевич, Володько, Кендыш, Гвилия (Джигеро, 79), Туоминен (Березкин, 60), Яблонский, Гордейчук.