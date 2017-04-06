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У независимой журналистки из Гомеля хотят забрать сына

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  • 6.04.2017, 14:47
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Ларисе Щиряковой пришло письмо с требованием явиться на административную комиссию при райисполкоме.

«Все-таки угрозы в мой адрес отобрать сына оказались не пустыми. Сегодня меня вызвали на административную комиссию в райисполком. Полагаю, что следующую назначат быстро, приглашаю коллег и небезразличных людей прийти поддержать. О времени сообщу позже» - написала журналистка на своей странице в «Фейсбуке».

Лариса Щирякова - журналистка, активно освещавшая народные протесты в феврале и марте этого года. За репортажи c акций протеста на журналистку составили уже около 8 протоколов. Ожидаются суды.


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