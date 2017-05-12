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Как пятилетняя девочка-вундеркинд из Бреста покорила Сеть

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  • 12.05.2017, 15:07
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Дария Скоморощенко успела прочесть более ста книг и может рассказать каждую.

Ребенок-вундеркинд, живет в Бресте. Сейчас ей пять лет, но она уже успела прочесть более ста книг и может рассказать каждую. Добиться таких успехов получилось благодаря тому, что она научилась читать еще в два года, пишет ej.by.

Девочка вместе с мамой Екатериной Таберко побывала на передаче Максима Галкина «Лучше всех» на российском Первом канале. Помимо чтения книг Дария записывает видео для своего блога на YouTube, участвует в турнирах по шахматам, танцует и легко садится на шпагат.

Мама Дарии ведет свой блог под названием «Книжный шкап», в котором рассказывает о детских книгах. В 2014 году он стал «Лучшим книжным блогом Рунета». Папа девочки Владимир Скоморощенко – художник, дизайнер и фотограф.


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