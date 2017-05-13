В Минске прошел велокарнавал «Viva Ровар» 2 13.05.2017, 19:59

Фото: onliner.by

В нем приняли участие почти 15 тысяч велосипедистов.

Сегодня днем проспект Победителей был отдан во власть велосипедистов. Тысячи любителей передвижения на двухколесном транспорте собрались вместе и показали класс, проехав от парка Победы до «Минск-Арены» и обратно. Для безопасности участников велопарада с 14:30 до 16:00 движение всех видов транспорта на задействованном участке, а также на некоторых прилегающих улицах было ограничено, пишет onliner.by.

«Viva Ровар» для горожан стал символом свободы и «европейскости» — ну когда еще можно свободно прокатиться по одному из главных проспектов города, да еще в самом причудливом образе. В любой другой день проезд в умопомрачительном наряде вызвал бы вопросы, а сегодня — это как раз то, что нужно.

Примечательно, что с каждым годом число участников велокарнавала растет. Если в 2015-м их было 5 тысяч, в 2016-м — более 9 тысяч, то в этом году организаторы рассчитывали увидеть в стройных рядах велосипедистов уже более 10 тысяч человек. Причем впервые заявки на участие подали не только белорусы, но и жители соседних стран. Таким образом карнавал приобрел статус международного.

Фото: onliner.by

— Что касается количества участников, то у нас есть две цифры, — отметил исполнительный директор Белорусской федерации велосипедного спорта Алексей Иванов. — Зарегистрировались и получили номера более 12 тысяч человек. Но, как говорят сами велосипедисты, значительное количество участников было без номеров — может, люди не успели зарегистрироваться либо просто не захотели. Поэтому мы предполагаем, что на самом деле в велопараде приняли участие около 14,5 тысячи человек.

Помимо белорусов в «Viva Ровар» приняли участие жители Литвы, Латвии, Эстонии, России, Украины, Швеции. Плюс присоединились представители зарубежных посольств и консульств. Велокарнавал в полной мере можно называть международным мероприятием.