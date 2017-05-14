Лунинецкие покупатели «шли по головам» на открытии супермаркета 48 14.05.2017, 9:17

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Фото: media-polesye.by

Цивилизация пришла в город, но город стоптал ее буквально на пороге.

Понятно, что событие само по себе – значимое для Лунинца. Как оказалось – очень значимое. Столько народу на городские праздники не всегда собирается…

Торговая сеть постаралась принять своих первых посетителей на славу: товаров много, красиво выложены, четко проставлены ценники, много акционных товаров. Плюс различные дегустации. Плюс развлекательная программа для детей и взрослых. Не хватало только культурных покупателей, пишет media-polesye.by.

Фото: media-polesye.by

Но не успели перерезать красную ленточку, как народ буквально стал ломиться в двери магазина. Охранники стали сдерживать поток посетителей, чтобы избежать давки, а люди стали возмущаться – мол, что творится... А что творится? Сами лезем напролом, а виновата охрана магазина?! У нас так всегда…

Сложилось впечатление, что в Лунинце магазинов в глаза никогда не видели, есть людям нечего…

Охранники стали пропускать по пару человек, но любопытство же сильнее, люди с новой силой стали щемиться вперед. В это время один мужчина спотыкается и падает. Женщина протягивает руку, чтобы помочь ему, но в итоге падает и сама. Охранники помогают поднятья. С улицы снова кричат «что творится»… Но продолжают толкать друг друга вперед.

Фото: media-polesye.by

Толпившиеся впереди люди пенсионного и предпенсионного возраста налетают к стоящим рядом фруктам, берут в руки, рассматривают их и … кладут обратно. Бегут дальше, вперед. Продавцы пытаются вежливо всем все объяснить, все упаковать и взвесить. Но нашим людям такие «тонкости» не нужны…

Фото: media-polesye.by

Налетают на выпечку, рыбу, сахар… В очередях начинают спорить, толкаться, грубить… На улице тоже кричат желающие проникнуть внутрь. Хотя организаторы вовсю завлекают народ играми и конкурсами, определенную часть наших людей они не интересуют. Радует, что к входу в магазин ринулись не все, приехавшие на открытие. Большая часть, в основном поколение помоложе, с широко раскрытыми глазами смотрела на толкучку у входа.

Невольно приходишь к мысли: как же так, наши люди хотят цивилизации, комфорта, уважительного отношения к себе, элементарной вежливости в том же магазине. А сами? Дошел прогресс и до нашего города, а его стоптали на пороге!