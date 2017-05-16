Россия идет в никуда 9 Евгений Киселев, «Эхо Москвы»

16.05.2017, 16:04

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Евгений Киселев

Путинскому режиму плевать на Конституцию.

Самая важная – и весьма прискорбная — новость минувшей недели в России — обвинительный приговор «ловцу покемонов в храме» Руслану Соколовскому. Как мне представляется из моего киевского далека, три с половиной года лишения свободы популярному видеоблогеру, пусть и условно – событие с большим-пребольшим, жирным отрицательным знаком.

По моему глубокому убеждению, свидетельствует оно о двух вещах.

Во-первых, это о том, что Россия идет в никуда.

В ситуации, когда – уж извините меня за невольный пафос — все нормальные страны буквально семимильными шагами идут по пути прогресса, когда в мире происходит новая научно-техническая революция, когда едва ли не каждый день мы узнаем о появлении новых высоких технологий, о сенсационных открытиях и изобретениях, путинский режим толкает страну в пучину архаики, мракобесия и обскурантизма.

Россия, и так отстающая от современной цивилизации, рискует, увы, отстать навсегда.

Во-вторых, приговор по делу Соколовского еще раз свидетельствует, что в России не действует Конституция.

Более того, что власть – в данном случае судебная ее ветвь – злостным образом попирает основной закон страны.

Главное обвинение, по которому Соколовский был признан виновным, это возбуждение вражды и оскорбление чувств верующих (хотя список предъявленных обвинений был весьма длинным — явно в расчете на то, чтобы у суда была возможность при случае осудить мальчишку если не за одно, так за другое).

Более всего, конечно, потрясает содержащаяся в приговоре формулировка, о том, что в блоге Соколовского «присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования бога, отрицание существования основателей христианства и ислама — Иисуса Христа и пророка Мухаммеда».

Это, господа, даже не повторение пресловутых «обезьяньих процессов» — это ни в какие конституционные ворота не лезет!

Это означает, что суд попирает, как минимум несколько статей Конституции РФ. Это означает, что в России, являющейся, согласно статье 14-й Конституции, светским государством, в котором каждому гражданину, в соответствии со статьей 28-й Основного закона страны, «гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними», отрицание существование Бога объявляется уголовно наказуемым преступлением.

Именно так. Не исповедовать никакой религии – значит, не верить в Бога. Значит, считать, что Бога нет. А статья 29-я основного закона гарантирует любому гражданину право так же свободно мыслить об этом и говорить об этом вслух.

Государство же (в данном случае суд) обязано — в соответствии со 2-й статьей Конституции РФ — признавать, соблюдать и защищать, вкупе с другими правами и свобода человека, это право и эту свободу. Которые эта же самая статья Основного закона провозглашает высшей ценностью.

Впрочем, ведь путинскому режиму плевать на Конституцию. Глава режима, который формально является гарантом конституционных прав и свобод граждан, на эту свою функцию с самого начала, как говорится, «забил», и не особенно скрывает это. Даже напротив — бравирует тем, что гаранту Конституции эта самая Конституция не писана.

Есть ли смысл в этой ситуации апеллировать к Основному закону РФ? Если смысл делать этого, когда, как уже многие писали, поле российского конституционного права напоминает кладбище, где на каждом надгробии высечен один из номеров первых

64-х статей Конституции, в которых описываются основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина в РФ?

Смысл, думаю, есть, несмотря ни на что.

Если кто забыл, правозащитное движение в СССР,

в конце концов одержавшее победу, начиналось с требования к коммунистическому режиму соблюдать свою собственную Конституцию.

Каким бы наивным, идеалистическим и неосуществимым не представлялось это требование, коммунистическому режиму крыть было нечем.

Новое – хорошо забытое старое. Не нужно изобретать велосипед. Нужно идти проторенной дорогой.

А как же быть с оскорблением чувств верующих? С богохульством, в конце концов? – скажет кто-то из тех, кто радуется обвинительному приговору Руслану Соколовскому?

Как по мне, так чувства искренне верующего человека – вещь глубоко интимная. Истинный православный христианин, мусульманин или иудей никогда не выставляет их напоказ, не сверяет их с постами популярных блогеров, придерживающихся антиклерикальных взглядов, и уж точно не пишет по этому поводу доносы в «компетентные органы».

Мне посчастливилось знать глубоко верующих людей с корнями, уходящими в дореволюционную интеллигенцию, и мне трудно представить себе любого из них в качестве деятельного участника кампании за примерное наказание Руслана Соколовского.

А что касается богохульства — борьба с ним, возведенная в ранг государственной политики, опять-таки, возвращает страну в идеологическое средневековье, во времена инквизиции.

Это особенно четко видно на фоне того, что практически все цивилизованные страны мира даже не вчера и не позавчера, а еще в конце XVIII – начале ХIX века вернулись к древнему принципу римского права: не должно быть никакого наказания за богохульство.

Любой Бог, считалось в римском праве, достаточно силен, чтобы самостоятельно покарать человека, нанесшего ему оскорбление, и сама мысль о необходимости защищать бога слабыми силами людей уже есть богохульство.

Впрочем, дуракам закон не писан. Тем более – римское право.

Евгений Киселев, «Эхо Москвы»