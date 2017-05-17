«Брестское пиво» попытаются продать со скидкой 17.05.2017, 21:06

Имущественный комплекс ОАО «Бресткое пиво» снова выставят на торги.

Предыдущий аукцион закончился безрезультатно. Новые торги назначены на 15 июня.

В этот раз предприятие может быть выставлено на торги со скидкой, передает БелТА со ссылкой на антикризисного управляющего пивзавода Сергея Тельпука.

Предыдущий раз стартовая цена составлял 17,42 млн рублей, что на начало года составляло порядка 9 млн. долларов.

В имущественный комплекс входят здания завода и оборудование. Его выставляют на торги с апреля прошлого года.

Размер скидки пока обсуждается с кредиторами. По закону о банкротстве цену аукциона можно уменьшить вдвое. Однако антикризисный управляющий намерен продать имущественный комплекс за сумму, которая позволит рассчитаться по долгам. По словам Сергея Тельпука есть интерес со стороны нескольких компаний.

ОАО «Брестское пиво» по итогам 2016 года нарастило выручку на 41,9% до 16,97 млн рублей. Прибыль от реализации составила 722 тыс. рублей против 1,7 млн рублей убытка в 2015-м. Предприятие показало чистую прибыль в размере 597 тыс. рублей.