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Два новейших российских броневика спецназа ГРУ вылетели в кювет

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  • 19.05.2017, 10:52
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Фото: wikipedia

Инцидент произошел в Апшеронском районе Краснодарского края.

В России в Апшеронском районе Краснодарского края, пробив отбойник, в кювет вылетели два бронеавтомобиля «Тайфун-У», сообщает ВГТРК «Кубань». Одна из машин задымилась после ДТП.

Сама авария случилась между 18 и 19 км дороги на Хадыженск, за поселком Октябрьский. Пострадавших в ДТП нет.

Журналист Денис Мокрушин предположил, что броневики принадлежат 10-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ, базирующейся неподалеку.

Броня «Тайфун-У» способна защитить экипаж от огня крупнокалиберного пулемета, осколков снарядов и напалма. Предусмотрена противоминная защита днища. Броневик оборудуется дизельным двигателем мощностью 450 л.с. и способен развивать скорость до 100 км/ч. Экипаж «Тайфун-У» — три человека, в десантном отделении помещаются до 16 бойцов, напоминает tut.by.


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