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Житель Бреста «заминировал» здание Следственного комитета

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  • 20.05.2017, 9:02
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Информация ни об угрозе взрыва газа, ни о бомбе в здании УСК не подтвердилась.

Безработный житель Бреста «заминировал» здание управления Следственного комитета по Брестской области, а также сообщил в службу 104 об угрозе взрыва бытового газа в одной из квартир по улице Кривошеина. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации следователей, поздно вечером 15 мая брестчанин 1964 года рождения позвонил в газовую службу и сообщил, что в одной из квартир дома по улице Кривошеина может взорваться бытовой газ. Вскоре он позвонил еще и в милицию. Мужчина сообщил, что якобы в здании Следственного комитета заложено взрывное устройство.

Информация ни об угрозе взрыва газа, ни о бомбе в здании УСК не подтвердилась. Брестчанина задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об опасности. Сейчас правоохранители выясняют, что побудило мужчину сделать два звонка о ложной опасности.


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