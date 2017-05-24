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Какие регионы Беларуси живут на свои деньги?

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  • 24.05.2017, 20:04
Фото: tut.by

Ни одного дотационного района нет только в Брестской области.

Какие из районов делают самый большой вклад в эту цифру, а какие сидят на дотациях центра, изучил «Ежедневник».

Согласно данным Минфина, от 80% до 100% составляет доля собственных доходов в общей сумме поступлений в бюджет в столице, во всех областных центрах, а также в Новополоцке, Жодино, Барановичах и Пинске.

В Витебской области два таких района – Витебский и Полоцкий, в Минской – пять (Логойский, Смолевичский, Минский, Дзержинский, Солигорский), в Могилевской – один (Могилевский), в Гродненской – три (Гродненский, Лидский и Островецкий), в Гомельской – пять (Гомельский, Речицкий, Жлобинский, Светлогорский, Мозырский), в Брестской – два (Брестский и Барановичский).

От 60 до 79% обеспечивают сами себя доходами еще 25 регионов – Верхнедвинский, Глубокский, Чашникский и Оршанский на Витебщине, Борисовский, Молодечненский, Пуховичский и Несвижский - в Минской области, Осиповичский, Кричевский, Шкловский и город Бобруйск – в Могилевской области, Рогачевский – на Гомельщине, Сморгонский, Ошмянский, Волковысский и Дятловский – на Гродненщине, Пинский, Лунинецкий, Ивацевичский, Березовский, Кобринский, Пружанский, Жабинковский и Каменецкий – на Брестчине.

На противоположном полюсе дотационных районов (от 20 до 39% местных поступлений в общей сумме доходов) находится 28 административных единиц. Из них три расположено в Витебской области (Ушачский, Дубровенский и Лиозненский), восемь - на Минщине (Мядельский, Крупский, Стародорожский, Червенский, Березинский, Клецкий, Копыльский, Любанский), восемь - в Могилевской (Дрибинский, Мстиславский, Чаусский, Чериковский, Славгородский, Хотимский, Кранопольский, Кличевский), восемь - в Гомельской (Кормянский, Чечерский, Ветковский, Лоевский, Брагинский, Лельчицкий, Ельский, Наровлянский) и один - в Гродненской области (Свислочский).

Ни одного дотационного района в этой категории нет только в Брестской области.


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