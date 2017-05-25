В столице Польши установят памятник матерям героев Варшавского восстания 25.05.2017, 12:09

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Открытие будет приурочено ко Дню матери.

Несмотря на то, что войны ведутся между солдатами, их жертвами становится в основном гражданское население. Беззащитные, часто подвергнутые нечеловеческим, ужасным физическим и психологическим испытаниям люди.

Послевоенному поколению поляков, живущих на протяжении более 70 лет в условиях мира, трудно себе это представить. Разглядывая фотографии из Сирии, из повергнутого в руины Алеппо, из охваченного гражданской войной Сомали, трудно осознать то, что это происходит на самом деле. И подобные сцены имели место в Варшаве.

Старожилы хорошо помнят их. Сентябрь 1939 года, затем август и сентябрь 1944. Гражданскому населению столицы пришлось выдержать обстрелы и бомбардировки, спасаться от падающих ракет и карательных войск противника. Им приходилось ночевать в руинах разрушенных домов, прятаться в темных и душных подвалах, испытывая страх, голод, болезни, ранения и смерть. Выживание в этих условиях требует сил и решимости, а помощь солдатам - геройства. Мирные жители, вместе с солдатами, строили баррикады, кормили и поили их, поддерживали боевой дух, вместе с ними разделяли страдания.

Настоящим символом стал героизм матерей. В течение многих лет оккупации они дрожали от страха, когда их дети, участвующие в подпольной деятельности, выходили из дома на задание. Когда произошло Варшавское восстание, матери не останавливали своих сыновей и дочерей, которые шли на борьбу. Они прощались со слезами на глазах, а потом с тревогой ждали малейшего сигнала судьбы. Скольким матерям приходилось сталкиваться с новостями о смерти ребенка. Ядвига Ромоцка потеряла в восстании двух сыновей: 21-летнего Анджея, позывной «Morro» и 19-летнего Яна, позывной «Bonawientura». Оба воевали в батальоне «Zoska». Ян погиб во время бомбардировки госпиталя на улице Медовой, Анджей - командир подразделения «Rudy» - погиб в Гурным Чернякове.

Даже самые большие трагедии блекнут перед тем, что пережила Ванда Луре, ее называют варшавской Ниобой. 5 августа 1944 г немцы загнали ее с тремя детьми на завод Урсус. Ванда Луре была на девятом месяце беременности. Это был первый день уничтожения жителей варшавской Воли, совершенного входящими в Варшаву войсками под командованием Хайнц Рейнфарта и Оскара Дирльюангер. Людей расстреливали группами. Пули палачей первыми настигли 11-летнего Веслава, затем шестелетнюю Людмилу и трехлетнего Лешка. Их мать упала рядом, но в ее случае ранения не были смертельными. Раненная в голову и обе ноги, лежа на груде тел, она цеплялась за своих умерших детей в ожидании смерти. Именно тогда она почувствовала движения ребенка, она знала, что он жив. Это дало ей силы, она выползла из-под груды трупов. Ванда нашла спасение в костеле св. Войцеха. Две недели спустя родился сын Мстислав.

О подвиге солдат напоминают десятки памятников и сотни мемориальных досок по всему городу. Героизм матерей, которые во время войны потеряли своих детей, не был до сих пор увековечен. Эту ситуацию решил изменить Комитет Кладбища повстанцев Варшавы.

Он осуществляет социальную помощь в содержании крупнейшего повстанческого некрополя в столице, расположенного на Воле и который является местом покоя 104 тысяч жителей Варшавы, убитых в 1944 году. Там похоронены не только гражданские лица, но и солдаты восстания.

Их тела и пепел были привезены туда из разных частей города. Они похоронены в 177 братских могилах, курганы хранят пепел ок. 50 тыс. человек. Среди похороненных на этом кладбище есть трое детей Ванда Луре. Благодаря инициативе стоящей во главе Комитета Ванды Трачык-Ставскей позывной «Pączek», связной артиллерии в Варшавском восстании, осиротевшие матери, наконец обретут свой памятник. Это будет скульптура «Pusta Pieta», представляющая собой женщину, держащую пелену.

Памятник выполнен в сером граните. Автор скульптуры - Лукаш Крупский, выпускник Варшавской Академии Художеств, автор памятника «Ave Crux» в костеле св. Анны на Краковском предместьи Варшавы, портрета Циприана Норвида в Варшавском университете и ряда бюстов великих поляков, сделанных к 1050-летию крещения Польши и представленными в Театре Польском.

В его скульптурах часто поднимается тема человека, сталкивающегося с проблемами вечности и течения времени. «Pusta Pieta» является его дипломной работой. До недавнего времени он стоял рядом с костелом Явления на Краковском предместье. Памятник матери будет установлен в парке, расположенном рядом с Кладбищем повстанцев Варшавы, обращенным в направлении некрополя. На постаменте будет написано слово «МАМА» на польском, немецком, русском и иврите. «Чтобы никогда не было войны. Чтобы никогда не повторились те времена. Чтобы никогда матери не оставались без детей. Чтобы могли рассчитывать на их помощь в старости», - объясняет идею Ванда Трачык-Ставска.

Памятник будет готов ко Дню матери 26 мая.