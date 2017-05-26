Минские учителя нашли способ обойти приказ о начале занятий в 9:00 23 26.05.2017, 13:32

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Абсолютное большинство родителей категорически не согласно с переносом начала занятий.

Столичные школы нашли способ обойти приказ о начале занятий в 9:00. Как стало известно nn.by, занятия в следующем учебном году официально будут начинаться с 9:00, но с 8:00 или 8:15 в расписании будут стоять факультативы.

Как известно, программы и количество учебных часов на их изучение сейчас таковы, что без факультативов глубокое усвоение знаний по основным предметам невозможно. Кроме того, система оплаты труда педагогов такова, что факультативы необходимы, чтобы зарплата была выше. Формально посещение факультативов необязательно, но фактически в большинстве городских учреждений образования это обычные занятия.

Как рассказали журналистам в двух минских и двух брестских школах, опрос родителей показал, что абсолютное большинство их, от 80 до 95% в зависимости от учреждения, категорически не согласно с переносом начала занятий на 9:00 хотя бы по той причине, что рабочий день у родителей начинается раньше.

Негативно отнеслись к нововведению и опрошенные нами педагоги: по их мнению, это пример волюнтаризма некомпетентных людей. Вариант с утренними факультативами делает возможным, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Минобразования уже отрапортовало, что 82% школ будут начинать занятия с 1 сентября в 9:00, а с 8:30 будут работать только те учреждения, где дети учатся в две смены.

Однако «крайними» в этой ситуации останутся только дети, которые будут проводить в школе еще больше времени. В сумме нагрузка на школьников возрастет, а возвращаться они домой будут еще позже.