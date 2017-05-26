Лукашенко подписал указ о подсматривании за всеми за $100 миллионов 18 26.05.2017, 14:04

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Ответственным за глобальную систему видеомониторинга назначено МВД.

Александр Лукашенко 25 мая подписал указ № 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности», который создаст централизованную систему видеомониторинга в Беларуси. Уполномочено за выполнение указа МВД. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Основной задачей новой системы названо «наблюдение за состоянием общественной безопасности в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления, раскрытия и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Для этого в системе мониторинга будут функционировать программное обеспечение видеоаналитики и специальные детекторы, позволяющие зафиксировать определенные события. Планируется создание видеоархива с возможностью поиска необходимой информации.

Предполагается также автоматизированное информирование госорганов системы обеспечения безопасности «о наступлении событий, влияющих на общественную безопасность». Правом получать информацию, зафиксированную системой мониторинга, наделяются и иные субъекты согласно их компетенции.

Напомним, решение о создании Республиканской системы мониторинга общественной безопасности было принято в марте на совещании у Лукашенко.

Что это такое?

Глава МВД Игорь Шуневич объяснял механизм работы новой системы так:

— Есть центр, в нем сосредоточены все дежурные службы органов, обеспечивающих общественную безопасность, здоровье и т.д. Там находится дежурная служба МВД, дежурная служба МЧС, скорая помощь, погранвойска, комитет госбезопасности и другие ведомства, — рассказал министр.

По словам главы МВД, будет создана глобальная система видеомониторинга общественной безопасности — видеокамеры, сеть передачи данных.

«Все это стекается в один центр, операторы регистрируют различные правонарушения, происшествия и так далее и передают в соответствующую службу информацию для реагирования. Эта система применяется во многих странах, это экономия сил и средств, а эффективность и скорость реагирования увеличивается в разы», — считает Шуневич.

Он также отметил, это будет одна дежурная служба, которая обеспечивает мониторинг. Курировать ее будет МВД.

Как сообщалось, оператором системы мониторинга будет либо государственная компания, либо «надежный частник, готовый стать инвестором». Речь идет о сумме до 100 млн долларов.