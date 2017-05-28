Правда и вымыслы о полете Маттиаса Руста к стенам Кремля 5 28.05.2017, 14:05

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30 лет назад, 28 мая 1987 года, немец Матиас Руст посадил свой самолет на Красной площади в Москве.

О немце Матиасе Русте (Mathias Rust), который в 19 лет перелетел на своей крошечной «Сессне» из Хельсинки в Москву, чтобы поговорить с Горбачевым и, как он заявлял, внести таким образом свой вклад в дело мира, написано очень много. Вокруг него создано великое множество разных мифов, сообщает «Немецкая волна».

Их происхождение понятно. Просто не верится, что этот щуплый юноша, почти подросток, без посторонней помощи, на свой страх и риск, ради какой-то неопределенной «миссии мира», мог так легко обесславить и опозорить вооруженные силы ядерной сверхдержавы. Именно представители этих вооруженных сил, попавшие в смешное положение, чаще всего и пытаются оправдать свой непрофессионализм и свое разгильдяйство. И продолжают уверять, что Руст был лишь пешкой, винтиком в операции НАТО, ЦРУ, Пентагона или даже... председателя КГБ Крючкова (последний якобы действовал по заданию Горбачева, который искал предлог, чтобы уволить министра обороны и генералов ПВО).

Вначале осторожные редакторы ТАСС еще ставили вопросительные знаки: «Не переоборудовали ли самолетик Руста во время промежуточной посадки в Исландии, которая, кстати, является членом НАТО? Не были ли крылья сделаны из такого специального материала, который не фиксируется радаром?»

Потом пошли только восклицательные. «Нет никаких сомнений, что полет Руста был тщательно спланированной провокацией западных спецслужб!» - безапелляционно заявил, например, генерал армии Петр Дейнекин. Одна из самых фантастических гипотез включает в число исполнителей этой «спланированной провокации» даже экипаж... подводной лодки.

Эд Штулер (Ed Stuhler), автор книги о Русте, которая называется «Кремлевский пилот», подробно разбирает самые распространенные версии. Так, например, существует нарисованная журналистами схема, согласно которой Руст летел, ориентируясь на железнодорожную линию Ленинград - Москва. Соответствующие подсчеты показывают, что у него в таком случае было время (аж полтора часа!) на посадку где-то на территории СССР, чтобы заправиться горючим для дальнейшего полета, - с помощью неизвестных сообщников, разумеется. И, кстати, в Хельсинки, согласно показаниям свидетелей, Руст был в зеленой куртке, а в Москву прилетел в красном комбинезоне. Где ж это он переоделся?

В самолете, конечно. А до полета не надевал комбинезон (кстати, специально выбранного для Москвы красного цвета), чтобы его не запачкать. И запаса горючего у «Сессны» вполне хватало не только на шесть часов полета из Хельсинки до Москвы, но и на все восемь. А самое главное: в действительности Руст летел много западнее железнодорожной ветки Ленинград - Москва, над заболоченной местностью, где и сесть-то было непросто...

«Сессна» уходит от МиГов

Но и это подозрительно: зачем отклонялся от такого прекрасного ориентира, как железная дорога? Что высматривал? Ракетные базы? Радарные установки? Но почему Руста не зафиксировали советские радары? Точнее, зафиксировали, а потом потеряли? Наверное, потому, что он летел на низкой высоте, как опытный летчик-разведчик? «Ерунда!» - отвечает Штулер. Установлено: Матиас Руст специально летел на большой высоте, чтобы его обнаружили, определили и не сбили сгоряча, как южнокорейский пассажирский самолет за несколько лет до этого. И его обнаружили! Но поднявшиеся в воздух МиГи, увидев самолетик Руста, не получили приказа посадить или сбить его и вернулись на аэродром. Кстати, позже высшее начальство ВВС пустило «гулять» версию, что Русту якобы удалось уйти (!) от истребителей - благодаря искусному пилотированию. Это они о мальчишке, налетавшему к тому времени всего полсотни часов!

Облака против ПВО

В книге «Кремлевский пилот» приводится, среди прочего, фантастическая версия бывшего начальника радиотехнических войск полковника Рудака, который хотя и находился в отпуске 28 мая, но все равно был снят с должности. Считается, что локаторщики проморгали Руста, приняв его крошечный самолетик на экране радара за облако (облачность тогда была приличная). Рудак же предположил, что это были не облака, а так называемые шары малого размера, специально запущенные, чтобы запутать ПВО.

Дальше - больше: их «кучность» (шаров, а не облаков) как раз доказывает, что, мол, запускали их из одного места, а именно - где-то в районе озера Селигер. А там, между прочим, 28 мая находилась группа западногерманских туристов. Неспроста... Ну, а чтобы запустить эти предательские шары, достаточно якобы газовой зажигалки... «Смешнее не придумаешь», - пишет Штулер. Потому что газовые зажигалки заправляют пропаном или бутаном, которые тяжелее воздуха. Легче воздуха гелий и водород. Но их, по понятным причинам, в зажигалки не закачивают. Гелий не горит, а смесь водорода с кислородом образует гремучий газ, крайне опасный не только для курильщиков.

Справедливости ради следует сказать, что сказки о Русте сочиняли не только российские генералы и журналисты. Немцы (в частности, журналы Stern и Bunte) тоже внесли свою долю, и немалую. Но до российских «разоблачителей» Руста им далеко. Что только они не пишут! Так, одна из газет возвестила о том, что полет Руста якобы был рекламной акцией. Мол, отец «кремлевского пилота» Дитер Руст продавал самолетики «Сессна», и спрос на них резко упал. Вот тогда-то... На самом деле отца «кремлевского пилота» зовут Карл-Хайнц, он работал инженером в концерне AEG и к авиации никакого отношения не имел.

Воспользовавшись прекрасным поводом, Горбачев снял министра обороны, а заодно то ли полторы, то ли две сотни генералов, сопротивлявшихся новой политике разоружения, резко сократил расходы военно-промышленного комплекса, которые поставили страну на грань банкротства, «свернул», в конце концов, безнадежную войну в Афганистане... И, не будь полета Руста, все это, возможно, произошло бы гораздо позже и намного болезненнее.