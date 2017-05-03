В Беларуси изменили правила сдачи экзамена на права 8 3.05.2017, 21:03

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Сдавать экзамен на права в разных населенных пунктах «площадку» и «город» больше нельзя.

В Беларуси больше нельзя будет сдавать в разных населенных пунктах «площадку» и «город» на практическом экзамене на права. Такие изменения предусмотрены постановлением МВД от 11 апреля 2017 года №91, сообщил старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Александр Смирнов. Зачастую люди сдавали «площадку», например, в Минске, а «город» — по месту своей регистрации, где-нибудь в регионе, пишет «Онлайнер».

Проблема возникала при внесении результатов практического экзамена в базу данных. Возможности делать это поэтапно нет. Поэтому когда они вносились на основании личной подписи экзаменатора в карточках, то зачастую возникал вопрос достоверности, пояснил Александр Смирнов. Этот нюанс в МВД учли, и теперь экзаменуемые уже не смогут разбивать экзамен. Зато за ними остается право выбора — сдавать его по месту регистрации либо по месту нахождения автошколы.

Ранее мы анонсировали эти изменения. Дело в том, что некоторые курсанты хитрили: теорию и «площадку» сдавали в Минске (по месту расположения автошколы), а «город», скажем, в Столбцах или Дзержинске (по месту регистрации), где сдать испытание проще.

Представитель МВД рассказал о других нововведениях. Например, раньше при сдаче практического экзамена на вождение можно было отказаться от видеофиксации. Однако опыт показал, что если такой отказник подавал апелляцию, то в некоторых случаях не представлялось возможным объективно ее рассмотреть. «Теперь во время практического экзамена видеофиксация будет проводиться обязательно», — сказал Александр Смирнов.

Кроме того, в МВД уточнили, какие именно гаджеты нельзя будет брать с собой на теоретический экзамен. Речь идет в том числе об электронных устройствах, носителях информации, средствах мобильной связи. При себе можно иметь только паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца) и документы, которые нужны для этой административной процедуры. Постановление вступает в силу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале, которое состоялось сегодня.

Кроме того, планировалось, что в водительских правах будут делать отметку в зависимости от того, на «механике» или «автомате» сдавал курсант. Однако о данном изменении пока ничего не сообщается.