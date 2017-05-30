Марафон вокруг нуля Владимир Халип

30.05.2017, 9:00

Источник: cartoon.kulichki.com

Лукашенко пора вернуться в родной «Городец».

Радостно жить в молодой спортивной стране. Просыпается поутру честный труженик и ждет небывалых свершений. Понятное дело, волнуется: грядут или как? И вот они уже тут как тут. Небывалые. Грандиозные. Значимые.

А впрочем, нет оснований для тревог и волнений. Не может такого быть, чтобы вождь самой физкультурной в мире державы не позаботился о рекордах. И точно – вырвались вперед. Прочно утвердились в лидерах среди самых пьющих стран. Есть чем гордиться. Даже Молдову с ее культом вина оставили позади. И если повезет, скоро побьем еще и рекорд нашего давнего друга Роберта Мугабе, президента Зимбабве, по многолетнему удержанию власти в одних руках. Так что нечего роптать и канючить. Не проще ли оглянуться вокруг, чтобы убедиться: живем хорошо, вдохновенно.

Вся страна встала на бойкую трудовую вахту. От Дроздов до самых до окраин. И бьет все новые и новые рекорды. Вот Борисов, город воин и труженик, порадовал креативом. Работает там напропалую трудовая смекалка. Уникальную машинку недавно сварганили для народа. Название гордое – «Шторм». На обычном шасси здоровенная цистерна – девять тонн воды. Такую струю может запузырить, что даже Мадуро позавидует. И это еще не все. Борисовский «Шторм» может взять на борт крутой экипаж – мордоворотов с дубинками. Чтобы недовольных на площадях разгонять. А то возмущаются, протестуют. Сбивают страну с ее ударного ритма.

Да тут что ни день, то свершение. Вот намедни один изобретатель пистолетик придумал. (Не путать с золотым пистолетиком – тот совсем из другой оперы!) Захлебываясь от восторга, он рассказывал честным репортерам об уникальных тактико-технических данных этого супер-оружия. Вертухаи-ветераны просто взвыли от зависти: где же ты раньше был, дядя?..

Оказывается, уже никому не нужна неуклюжая кобура на ягодице. Пистолетик махонький, спрятать можно где угодно. Скорострельность невероятная. А бьет эта крошка на удивление кучно. Живую цель может изрешетить вдребадан почти мгновенно.

Трудно представить, говорите, комбата, ведущего с таким пистолетом в руках своих бойцов на штурм занятой врагом высоты? Так не о том речь! Этот стрелковый шедевр еще на уровне замысла был предназначен прежде всего для тех, кто выходит на боевые позиции переодетым в гражданское. Есть такая профессия – боец невидимого фронта. Очень распространенная и безмерно опасная. Кто не видел в толпе этих одинаково стриженых мужичков в кургузых курточках с проволочкой за ухом. Всегда появляются там, где собираются больше трех. Жизнь их трудна и опасна. И что же, им на дело с громоздким ТТ выходить?

К счастью, есть в нашей стране авангард передовой технической мысли. Нашлись люди, готовые позаботиться о тихарях, топтунах и прочих шунявках. И теперь каждый из них на громогласный окрик «где твой черный пистолет?» может ответить застенчиво: нетути! И действительно, нигде не топорщится. А на улице теперь можно трудиться без страха и в День Воли, и не бояться, даже если вдруг выйдет навстречу девяностолетний поэт, вооруженный костылем. Стабильности отныне ничто не угрожает. Грозноструйный борисовский «Шторм» с его экипажем и крохотный пистолетик в умелых руках – это уже совсем иной уровень.

А теперь вот еще и систему тотальной электронной слежки придумали. Чтобы можно было в бункере сидеть и отслеживать, что там на площадях происходит. Дорогая, конечно, штука. Затея погрязшей в долгах диктатурке обойдется в сто миллионов зеленых. А еще говорят, что бедная у нас страна. Вот только стоит ли вообще о подобных расходах жалеть? К осени поручено декрет о тунеядцах доработать. Запустят, пошерстят, деньги будут.

Но не только неотвратимой струей, миниатюрной стрелялкой и круглосуточной слежкой жив человек. Это режим понимает и о духовности бдит неустанно. Поначалу этот важнейший вопрос по недосмотру отдали на откуп попам. Но те доверия не оправдали. Увлеклись «бумерами» новейших моделей и резиденциями в окрестностях заповедного озера Булдук. В результате возникла угрожающая ситуация. Страна могла остаться без вдохновляющей и объединяющей идеи.

И вот тогда решительно подставили свое плечо обычные граждане, особенно женщины. Некая дама высказала ошеломительную догадку: идеология – это хоккей. Правитель столь смело мыслящую сотрудницу немедленно вызвал на ковер. Как водится, по-отечески пожурил. И тут же ее наивной догадке придал совершенную формулировку: «Главнейшая идеология – это спорт». Каково?..

Однако случилось невероятное. Продули с треском хоккеисты. Не оправдали неустанных забот и высочайшего доверия. А потому был созван без промедления судьбоносный хурал с единственным фундаментальным вопросом: как быть с провинившимся хоккеем? Страна этот тотальный переполох встретила с пониманием. Да начхать нам на нашу тонущую экономику. И на то, что давно живем в долг. Даже идиотское по сути «ператрахивание» школьной программы уже не беда. Детки наши как-нибудь выкарабкаются. Тут одна забота на всех – хоккей.

И как ни крути, а придворная дама права: хоккей – это идеология. Потому что на подвиги вдохновляет его персонально главный идеолог страны. А он, мудрый правитель, на пустяки размениваться не станет. В его компетенции только глобальные вопросы. Простодушный электорат верил наивно, что вождь ведет своих подданных прямой дорогой в светлую жизнь. А он двадцать три года всех вел на хоккей. Однако шикарного праздника не получилось. Ледовая дружина продула бессовестно. А заодно оконфузила величайшего знатока хоккея и неутомимого строителя ледовых дворцов. Разве не он эту команду растил и лелеял?

И все же не надо впадать в пессимизм. Все поправимо. Хоккей – не экономика. Было же сказано – идеология. Реформы, которых все так долго ждали, начнутся с ледовых полей. Страна богатая – вбухают немыслимые бабки. Устроят сборной тотальный разнос с угрозой всех упрятать на нары. Поменяют Кузякина на Зюзюкина и тогда…

Будет все то же, что было прежде. Потому что существует непреложный закон природы: за что бы ни взялся этот эффективный менеджер, он все непременно завалит. Злополучную древообработку, которую однажды он вздумал курировать, вспоминать не будем. Потом было еще производство цемента, выплавка металла и отчаянная попытка завалить мраморным мясом Европу. Однако все эти идеи затмила сенсация с доставкой нефти из Венесуэлы. Но в итоге – только пузыри. Нулевой результат с нефтяными разводами.

А на исходе мая он вдруг решил своим уникальным опытом поделиться с молодежью. Разоткровенничался до крайности. «Скажу искренне и честно: у меня было единственное желание,- поскольку я жил не в лучшем селе, видел страдания этих людей, видел недостатки, видел, как они жили, - у меня было жуткое желание взять какую-то территорию, хозяйство, и сделать этим людям что-то хорошее».

Так за чем же дело стало?.. Ведь это пока единственный способ избавить страну от беспросветного самодурства. Вернуться в родной «Городец», оставленный когда-то ради бесславного похода во власть. Взяться за неразумно прерванное дело. Осуществить мечту. И хоть однажды попытаться сделать «что-то хорошее».

А когда завершится и этот эксперимент, всем жителям «Городца» следовало бы выплатить значительную компенсацию.

За счет превращенного в идеологию хоккея.

Владимир Халип, специально для Charter97.org